ELECTION Grâce à notre coach emploi, mettons nous dans la peau d'un recruteur pour imaginer comment seraient recrutés les cinq favoris pour le poste...

François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de «15 minutes pour convaincre», le 20 avril 2017 sur France 2 - Montage 20 Minutes VILLARD/SIPA

Gilles Payet (contributeur)

Un entretien d’embauche a pour objectif d’évaluer si un candidat peut occuper un poste ou pas. Et au-delà des tests, ce sont surtout des questions qui sont posées. Questions sur le parcours, de mise en situation, sur les aptitudes et le projet des candidats pour occuper le poste. Nous avons imaginé une partie de celles qui seraient posées aux cinq principaux candidats à l'élection présidentielle. Vous reconnaîtrez sans doute des questions qui vous ont déjà été posées.

Dans l’ordre alphabétique…

Le candidat Fillon

François Fillon sur le plateau de France 2, le 20 avril 2017 - VILLARD/SIPA

✔ Qu'est-ce qui vous intéresse dans le poste pour lequel nous recrutons aujourd'hui ?

✔ Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal pour ce poste ?

✔ Quelles sont vos valeurs ?

✔ Pourriez-vous me décrire une situation dans laquelle vous avez fait preuve de leadership ?

✔ Le poste nécessite beaucoup d'énergie... Etes-vous quelqu'un d'énergique ?

✔ Notre société va mal : quel est votre plan pour la redresser ?

Le candidat Hamon

Benoît Hamon sur le plateau de France 2, le 20 avril 2017 - VILLARD/SIPA

✔ Vous représentez une grande institution. En quoi ce nouveau poste serait-il une progression pour vous ?

✔ Quelles seraient vos cinq premières décisions marquantes à ce poste de président ?

✔ Qui dans votre entourage professionnel pourrais-je contacter afin qu'il me parle de vous ?

✔ Comment développerez-vous nos ventes à l’international ?

La candidate Le Pen

Marine Le Pen sur le plateau de France 2, le 20 avril 2017 - VILLARD/SIPA

✔ Quel type de manager êtes-vous ?

✔ Imaginons que nous vous recrutions. Comment occuperiez-vous vos 30 premiers jours ? Et quel serait votre plan d'action à 5 ans ?

✔ Vous n'avez jamais occupé de poste en ministère... Comment comptez-vous compenser ce manque d'expérience ?

✔ Il nous reste quelques minutes, auriez-vous des questions à me poser ?

Le candidat Macron

Emmanuel Macron sur le plateau de France 2, le 20 avril 2017 - VILLARD/SIPA

✔ Pourriez-vous présenter votre parcours en dix secondes ?

✔ Vous me semblez bien jeune… Quel est votre projet pour occuper le poste pendant cinq ans ?

✔ Pourriez-vous m’expliquer ce que sont les GAFA et les NATU ?

✔ Que me dirait votre ancien employeur, Monsieur Hollande, si je le contactais ?

✔ Et au fait, quelles sont vos prétentions salariales ?

Le candidat Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de France 2, le 20 avril 2017 - VILLARD/SIPA

✔ Quelle serait votre valeur ajoutée à ce poste ?

✔ Si je vous donnais carte blanche, comment constitueriez-vous votre équipe de direction ?

✔ Quels sont vos principaux défauts ?

✔ Le poste nécessite de piloter des négociations internationales. Can you tell me a few words in english ?

Ces questions sont posées tous les jours à des milliers de candidats en entretien d’embauche. Bien se préparer à un entretien, c’est avant tout travailler sur les questions possibles. Et sur votre projet pour occuper le poste « dès demain à 9h », et à 6 mois et à 12 mois. Et en faisant ce travail, vous maximiserez vos chances d’être efficace le jour J.

Gilles Payet est formateur, consultant RH animateur du blog Questions d’emploi et du site Mon coaching emploi sur lequel il édite des fiches pratiques et propose du coaching sur la recherche d’emploi et l’efficacité professionnelle.

