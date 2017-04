Politique

ELECTIONS Quand il s’agit de se démonter les uns les autres, les prétendants à l’Elysée ne mâchent pas leurs mots…

Les 11 candidats à la présidentielle - BO/CHAMUSSY/NICOLAS MESSYASZ/TARDIVON JEAN CHRISTOPHE/SIPA

Charlotte Murat

Tic tac, tic tac. Plus que trois jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que l’issue de ce scrutin est de plus en plus incertaine et que les sondages sont bien en peine de prédire qui seront les deux finalistes, les candidats ne lâchent rien. Et quand il s’agit de démonter ses adversaires, ils sont toujours là. Adieu le verbe poli et réservé, ce sont des snipers. Nous avons compilé certaines de leurs phrases les plus assassines, en attendant de voir s’ils feront encore plus fort lors de l’émission de France 2. Saurez-vous retrouver lequel des onze candidats a prononcé chacune d’entre elles ?

