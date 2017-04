Politique

Le candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a appelé lundi l’électorat à s’inquiéter de ce que feraient les « candidats malhonnêtes, intellectuellement, ou dans leur rapport à l’argent », avec les pouvoirs importants que confère la Ve République.

« Il faut s’interroger sur ces candidats malhonnêtes, intellectuellement, ou dans leur rapport à l’argent, ce qu’ils vont devenir avec le pouvoir que donne la Ve République au président de la République », a mis en garde Benoît Hamon à Feugarolles (Lot-et-Garonne), au quatrième jour d’une tournée Ouest - Sud-Ouest.

Dialogue avec les Français

« Le 7 mai, on n’élit pas juste le meilleur candidat de la campagne, en se disant "Ah, celui-là, il a fait une sacrément bonne campagne, je vais voter pour lui", a-t-il poursuivi. Attention ! Il va être président avec 2 ou 3 petits pouvoirs. Donc il faut quand même se poser la question de quel président on veut… »

Benoît Hamon a participé à un déjeuner champêtre avec quelque 200 personnes, après avoir visité une exploitation de fruits et légumes en phase de conversion au bio. Il a dit « enraciner » sa campagne dans la réalité de terrain, voire « corriger un peu ses réponses politiques », « à partir du dialogue avec les Français, pas juste avec des foules ».

Le danger du vote utile

« Les foules ne disent rien, elles applaudissent seulement. C’est génial, ça fait du bien à celui qui parle. On ne fait pas une campagne juste pour se faire un "shoot" d’adrénaline et d’applaudissements », a-t-il glissé, en apparente référence à l’écho du grand meeting dimanche à Toulouse de Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon tiendra à son tour meeting à Toulouse, au Zénith, mardi soir, à la veille d’un rassemblement prévu place de la République à Paris.

Décroché dans les intentions de vote par le quatuor de tête des candidats, Benoît Hamon a toutefois estimé que le grand nombre d’indécis pourrait être une chance pour lui, et a appelé les gens de gauche à ne pas être « piégés par un vote utile qui serait stupide », soit pour Emmanuel Macron, soit pour Jean-Luc Mélenchon.

Entre une gauche « qui considère que dès qu’on gouverne on trahit », – en référence au leader La France insoumise – et « ceux qui veulent tellement gouverner qu’ils considèrent qu’il faut passer à droite pour continuer » – visant les ralliés à Emmanuel Macron –, Benoît Hamon s’est posé en « chemin au milieu : une gauche qui gouverne et transforme ».

