SONDAGE « Envoyé Spécial » dit avoir obtenu copie de plusieurs enquêtes commandée entre 2014 et 2016, pour un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros, par le Service d’information du gouvernement pour connaître l’image du premier ministre auprès des Français…

Manuel Valls après sa défaite lors des primaires de la gauche, le 29 janvier 2017. - Christophe Ena/AP/SIPA

L’allure, la gestuelle, le comportement et même la coupe de cheveux… Tout était passé au crible dans l’enquête de l’Institut Ipsos commandé par le Service d’information du gouvernement (SIG), en juin 2014, pour connaître l’image qu’avaient les Français de Manuel Valls, tout juste nommé Premier Ministre, indique le magazine Envoyé Spécial jeudi 13 avril.

« Ses oreilles dissymétriques » seraient le signe de « son côté bagarreur »

Ce document de 111 pages a notamment interrogé les sondés sur l’image ci-dessous.

On y apprend notamment que d’après l’image ci-dessous, « sa coiffure lisse et sa frange crantée auraient une connotation frondeuse. Et ses oreilles dissymétriques, avec la droite décollée, seraient le signe de son côté bagarreur ». Toujours dans ce document, Ipsos demande aux Français de comparer Manuel Valls à un animal. Ils l’associent à un lion, à un aigle royal, mais aussi à une hyène, à un chacal, à un rapace.

Coût de l’enquête : 53.250 euros. Envoyé Spécial précise que ce n’est pas la seule commandée entre 2014 et 2016 par le Sig pour mesurer l’image du Premier ministre auprès de l’opinion française. « En 2016, 43 % des sondages du Sig que nous avons obtenu sont consacrés à l’image et la popularité du premier ministre, indique Envoyé Spécial. Autant d’argent en moins pour des sondages sur des sujets de fond.

