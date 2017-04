Politique

RECONVERSION Il veut devenir avocat...

Le député Thomas Thévenoud, éphémère secrétaire d'Etat célèbre pour sa «phobie administrative», quitte la vie politique. (Archives) - AFP

Qu’est devenu Thomas Thévenoud ? Pour retrouver la trace de l’ancien secrétaire d’État en charge du commerce extérieur, direction la fac, révèle le Parisien. Le député de Saône-et-Loire prépare en effet l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA).

Et pour se faire, celui qui a étudié trois ans à Sciences Po Paris, doit en passer par la case Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’Université Paris II et master de droit à la Sorbonne pour présenter l’examen. « J’ai halluciné quand j’ai réalisé que je partageais des cours avec lui, explique un de ceux qui cirent les bancs aux côtés de Thomas Thévenoud. « Il s’habille en jean-basket et a un look d’étudiant lambda. Il m’a fallu plusieurs mois pour le reconnaître ».

« Thomas de Dijon »

« Un gars franchement sympa ! Pour moi, c’est simplement "Thomas de Dijon". Il est plutôt actif et n’hésite pas à poser des questions au professeur », poursuit son camarade de classe.

Celui qui a quitté la politique et attend son jugement pour fraude fiscale le 19 avril, devant le tribunal correctionnel de Paris, est donc un élève studieux. Loin du tumutle provoqué par sa « phobie administrative » qui avait brisé son ascension politique le 4 septembre 2014 lorsqu’il avait été contraint de démissionner du poste de secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger.

