CONFIDENTIEL Le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, nous a ouvert les portes de son QG de campagne...

Au QG de Jean-Luc Mélenchon avec Christian Marre, chef de cabinet - Émilie Petit

Emilie Petit

Ça s’interpelle, ça échange, ça rigole aussi. Mais surtout,… ça bosse ! Derrière la lourde porte de cet appartement situé au deuxième étage d’un immeuble du 10e arrondissement de Paris, une quarantaine de militants du candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s’affairent. Objectif Présidentielle 2017.

« J’ai pas regardé mes mails depuis deux jours. Je te dis pas tout ce que j’ai à ouvrir ! », s’inquiète une militante. Derrière elle, Isabelle cartonne. Ou plutôt « encartonne » des tonnes de flyers et autres goodies à destination des « groupes d’appui », c'est-à-dire des locales de militants situées en région. Avec elle, Patrice, supporter de la première heure. « Moi, je suis là pour filer un coup de main au pôle matériel. Je suis bénévole », explique-t-il.

« Toujours fermer cette porte svp »

Un peu plus loin, des stickers ornent les ordinateurs portables disposés sur une table centrale, « pas loin de "l’équipe car" », précise Hugo Couprie, en charge de l’organisation des réunions publiques. C’est le pôle dédié aux réseaux sociaux. Entre autres. « Depuis le début de la campagne, 300 à 400 réunions publiques se tiennent tous les mois ! », annonce-t-il. De quoi être rincé…

De l’autre côté, Christian Marre, le chef de cabinet, conserve avec tendresse les cadeaux faits à JLM, de la simple blague - un bonnet phrygien avec l’emblème de La France Insoumise, le Phi - aux plus insolites - un maillot de foot aux couleurs de l’AS Saint-Etienne floqué Mélenchon, n°42.

Maillot offert à Jean-Luc Mélenchon. - Émilie Petit

Mais c’est tout au bout du long couloir traversant que se situe le coeur de la campagne, qui bat au rythme du candidat. Derrière une porte vitrée, où l’on peut lire « Toujours fermer cette porte svp », six personnes s’activent, l’air de rien, pour que « la marque » Mélenchon soit la plus clean possible. Pour éviter les couacs aussi. Et s’assurer que le candidat arrive chaque fois, lors de ses déplacements, à bon port. Mais chuuuut… Rien ne doit filtrer !

Chez Mélenchon, c’est plutôt stylé. C’est aussi une machine bien rôdée….

