« En direct de Mediapart », l’émission du pure player du même nom, a accueilli au fil des mois de nombreux et nombreuses hommes et femmes politiques. Presque tous sauf un certain… Jean-Luc Mélenchon.

Une absence qui pose question, notamment chez les lecteurs de Mediapart. Le site a tenu lundi à s’en expliquer.

Plusieurs invitations refusées

Ainsi, depuis 2012, si le leader de La France insoumise n’a pas participé à l’émission, c’est parce qu’il s’y est refusé. « Il nous a fallu de longs mois pour comprendre que les problèmes d’agenda, de disponibilité ou d'"opportunité du moment" qui nous furent longtemps opposés masquaient en fait un choix déterminé », affirme Mediapart.

Et le pure player de dérouler ensuite les différentes dates proposées au candidat à la présidentielle. « En avril 2016, nous lui avions fait une proposition qui nous semblait très intéressante : débattre avec Emmanuel Macron dans le cadre d’une grande réunion publique organisée à Paris. Macron est intéressé. L’équipe de Mélenchon également. Et les dates défilent : le 23 avril, puis début mai, puis entre le 10 et 20 juin. Impossible : l’agenda du leader de La France insoumise se referme à chaque fois. »

Le site l’invite une nouvelle fois en octobre, en février… En mars, à l’occasion d’un déplacement à Rome, Jean-Luc Mélenchon explique qu’il ne veut pas venir à Mediapart, visiblement agacé par le pure player.

