VOUS TEMOIGNEZ. Electeurs/trices de droite, nous attendons vos témoignages expliquant votre vote pour Mélenchon…

Mélenchon devant Fillon au premier tour de la présidentielle ? - Lionel Bonaventure/AP/SIPA

Dans les sondages, Mélenchon menace Fillon. Certains le placent même devant l’ex-Premier ministre, empêtré dans les affaires. Au sein de la droite sociale et gaulliste, il y aurait même une surprenante tentation Mélenchon

Vous-même aviez l’habitude de voter systématiquement pour le candidat de droite mais cette année, vous glisserez un bulletin Mélenchon dans l’urne.

Quelles raisons vous poussent à ce choix radical ? Ecœuré(e) par les affaires ? Un programme très (trop) droitier pour vous qui êtes plus attiré par la droite sociale ou gaulliste ? Par colère vis-à-vis des partis traditionnels ? Par l’envie d’essayer autre chose ? Pourquoi lui et pas un(e) autre ? En quoi son discours et son programme vous plaisent ? Laissez vos commentaires sous cet article ou à contribution@20minutes.fr, merci !

