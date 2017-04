Politique

PRESIDENTIELLE « On est un peu surpris qu’il parle à notre place. Chacun est encore libre en France d’avoir ses opinions libres », a déclaré un élu syndical…

Le patron des boulangeries Paul roule pour François Fillon. « J’ai décidé de voter pour Monsieur Fillon », a déclaré samedi Francis Holder, le président du groupe. Un choix personnel qui n’engage théoriquement que lui. Seulement voilà, le patron de l’enseigne a assuré qu’il parlait « en tant qu’ambassadeur de ses salariés ».

« Je suis ici en tant qu’ambassadeur des 14.000 personnes qui forment l’entreprise », peut-on entendre dans une vidéo relayée sur le site officiel de la campagne du candidat des Républicains. « Quand Monsieur Fillon nous parle de la libération du travail, c’est la demande que fait l’ensemble du personnel, de pouvoir travailler quand on a envie de travailler plus et simplifier le code du travail, c’est évident. »

Francis Holder, fondateur des boulangeries "Paul" : "J'ai décidé de voter pour Monsieur @FrancoisFillon." pic.twitter.com/EkD3DP3uno — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) April 8, 2017

« On est un peu manipulés »

Une prise de position qui a énervé de nombreux salariés, surpris que leur président parle ainsi en leur nom. « On est un peu surpris qu’il parle à notre place. Chacun est encore libre en France d’avoir ses opinions libres. Vous savez, ici chez Paul, on a une grande majorité de personnes issues de l’étranger et je ne pense pas que François Fillon fasse partie de leur cœur », a déclaré sur Europe 1 Henri Fakih, délégué de la CFDT chez Paul.

« On est un peu manipulés », a ajouté le délégué syndical qui affirme avoir écrit à la direction du groupe pour demander des explications.

Malaise sur les réseaux sociaux

Cette annonce publique a également suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, certains annonçant qu’ils allaient cesser d’acheter des produits vendus par l’enseigne. Un hashtag #BoycottPaul a même été lancé ce samedi 8 avril, date de la publication de la vidéo.

#BoycottPaul Incroyable le proprio parle au nom de ses employés c quoi l'histoire il leur demande de lui signer à blanc une procuration ?😡😡 — tito walesa (@caienh) April 10, 2017

#BoycottPaul il faut acheter son pain chez les indépendants — joel (@joelvigroux) April 10, 2017

