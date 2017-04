Politique

Les hommes politiques Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon lors d'une manifestation à Paris, le 21 janvier 2010 - CHAMUSSY/SIPA

A peine une petite seconde de réflexion. Benoît Hamon, le candidat socialiste à l’élection présidentielle, a indiqué qu’il appellerait à voter plutôt pour Jean-Luc Mélenchon que pour François Fillon ou Emmanuel Macron s’il n’était pas qualifié au second tour. Le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance a fait cette confidence à Laurent Ruquier, samedi soir, dans le cadre de l’émission On n’est pas couché.

« Moi, je vais vous répondre franchement : Mélenchon », a-t-il lâché, suscitant une salve d’applaudissements dans le public. Avant de détailler son choix. « Parce que je considère qu’il y a, sur le fond, des proximités politiques. Sinon, nous n’aurions pas essayé de nous rassembler [avec Jean-Luc Mélenchon]. »



Mélenchon fait désormais jeu égal avec Fillon

Allant plus loin dans sa réflexion, Benoît Hamon a indiqué à Laurent Ruquier et aux téléspectateurs qu’il avait proposé à deux reprises une alliance avec le leader de La France insoumise. « Il m’avait dit : "Manuel Valls, c’est ce qui pose problème dans ton rassemblement" , a-t-il détaillé. Manuel Valls est parti [depuis], il soutient Emmanuel Macron, donc je me suis à nouveau tourné vers Jean-Luc Mélenchon. » Sans succès vraisemblablement.

Selon un sondage BVA/Salesforce pour la presse régionale publié, samedi 8 avril, Jean-Luc Mélenchon est crédité, tout comme François Fillon, de 19 % d’intentions de vote au premier tour, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen (23 %). Benoît Hamon est, quant à lui, relégué à la cinquième place avec 8,5 % d’intentions de vote.

