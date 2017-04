Politique

PRESIDENTIELLE Barbara Lefebvre, la professeur d’histoire-géographie invitée à débattre jeudi soir avec Emmanuel Macron, a été accusée sur Twitter de faire partie du comité de la société civile de François Fillon…

Barbara Lefebvre, l’enseignante d'histoire-géographie qui a débattu avec Macron lors de «L'Emission politique», le 6 avril 2017. - 20 Minutes

20 Minutes avec AFP

Une omission dans son CV ou une méprise des internautes ? Au lendemain de L’Emission politique diffusée jeudi soir sur France 2, la polémique entourant l’enseignante qui a débattu avec Emmanuel Macron continue.

Vigie des réseaux sociaux

Présentée par la chaîne publique comme professeure d’histoire-géographie en collège à Rouen (Seine-Maritime), Barbara Lefebvre serait en réalité bien plus engagée politiquement : jeudi soir, alors qu’une discussion s’engage sur les propos qu’avait tenus le candidat sur la colonisation, qualifiée en février de « crime contre l’humanité », des internautes interpellent l’Emission politique sur Twitter au sujet de l’identité de l’enseignante.

« L’Emission politique a oublié "membre du comité national France Solidaire avec Fillon" », écrit l’une d’entre eux, postant une invitation à une réunion publique à Angers pour le lendemain, organisée par « Les familles angevines avec Fillon » et dans laquelle Barbara Lefebvre est présentée comme membre du comité.

D’autres tweetent des photos de l’enseignante participant à des réunions publiques de la campagne du candidat de la droite.

Ben alors Barbara Lefebvre

On cite pas son CV?#LEmissionPolitique pic.twitter.com/FlY6c9dgEG — Guillaume Blardone (@gblardone) April 6, 2017

Les soutiens de #Fillon sont comme lui:

ils mentent sans gêne, même en Public#Emissionpolitique

👉#BarbaraLefebvre, GRILLÉE et ridiculisée. pic.twitter.com/hOLvXhLbSz — Something Alive (@BreakingThor) April 7, 2017

Pendant la nuit, ça a nettoyé sec dans certaines TL pour faire disparaitre la trace de l'enseignante #BarbaraLefebvre #LEmissionPolitique pic.twitter.com/as0aJnpBdI — Olivier Biffaud (@bif_o) April 7, 2017

Démenti en direct

« Alertés » par les réseaux sociaux, les journalistes de France 2 interpellent durant l’émission l’enseignante, qui apparaît gênée et surprise, mais dément participer à la campagne de François Fillon. Sur la défensive, elle répond : « Ah non non, je ne sais pas, c’est les réseaux sociaux qui apparemment turbinent, mais c’est intéressant de voir la façon dont les informations remontent ».

« Vous n’êtes pas soutien de François Fillon ? », insiste une journaliste. « Pas que je sache », répond l’enseignante.

« Je n’ai ma carte dans aucun parti politique »

Sur Europe 1 ce vendredi matin, elle a voulu « clarifier la situation », « vu les rumeurs et les insinuations des réseaux sociaux ».

« France 2 m’a bien demandé si j’étais encartée, j’ai bien dit non, car je n’ai ma carte dans aucun parti politique », a-t-elle assuré.

« Est-ce que je fais partie de l’équipe de campagne de François Fillon ? Non, vous ne me trouverez pas sur l’organigramme », a-t-elle poursuivi, niant également faire partie du comité national France solidaire, comme mentionné sur l’invitation retrouvée par les internautes.

« Effectivement j’ai assisté à des réunions et on m’a invitée à des réunions pour m’exprimer. (…) Je ne vois absolument pas en quoi ça fait de moi une militante dans la campagne de François Fillon », a-t-elle fait valoir.

L’enseignante, qui « s’intéresse à la question du handicap à l’école », a expliqué avoir été invitée pour s’exprimer sur ce sujet. Elle a aussi précisé qu’elle interviendrait dans la campagne des autres candidats sur le même thème « avec grand plaisir ».

