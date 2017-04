Politique

CONNECTÉS YouTube, Twitter, Facebook.. Les réseaux sociaux son devenus indispensables pour les candidats à l’élection présidentielle…

Visuel des vidéos postées par les candidats sur les réseaux sociaux. - Capture d'écran

Aurélie Bazzara

Les réseaux sociaux sont devenus une caisse de résonnance incontestable pour les politiques en campagne. Marine Le Pen, François Fillon, Jacques Cheminade, François Asselineau… Tous se sont lancés à la conquête des vues sur YouTube et des mention « j’aime » sur Facebook à coup de lives vidéos, infographies et reportages.

Jean-Luc Mélenchon se démarque avec plus de 20 millions de vues cumulées depuis 2012. Son atout : ses « revues de la semaine », lancées en octobre dernier, qui ont fait décoller la chaîne. Marine Le Pen reste, en revanche, la favorite sur Facebook, avec plus d’un million de « likes ».

Les réseaux sociaux permettent également aux « petits candidats » de faire entendre plus largement leur voix. Ainsi, au cours du grand débat des onze candidats diffusé par BFMTV et Cnews mardi soir, plus d’un million de tweets comportant le hashtag #LeGrandDebat ont été diffusés, les extraits vidéos de l’émission sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, notamment les frasques de Philippe Poutou, candidat de la Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), qui dézinguent Marine Le Pen et François Fillon.

