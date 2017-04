Politique

RÉVEIL Ces révélations n’ont pas manqué de déchaîner les réactions…

Penelope Fillon, la femme de François Fillon, quittant leur appartement le 27 mars 2017. - Lionel BONAVENTURE / AFP

Manon Aublanc

Dans une interview donnée à l’hebdomadaire Paris Match, François Fillon a fait quelques confidences - pour le moins insolites - sur sa femme, Penelope Fillon. Le candidat des Républicains s’est exprimé sur la manière dont il vivait les choses depuis les révélations du Canard Enchaîné, mais il est également revenu sur la situation de son épouse : « Le plus dur, ce qui me fait le plus mal, ce sont les treize heures d’audition qui lui ont été infligées », a expliqué le candidat. « Elle n’en peut plus, a-t-il ajouté. Elle est partie quelques jours chez sa sœur ».

François a ensuite expliqué, qu’après la mise en examen de sa femme, le 28 mars dernier, cette dernière se levait tôt, par crainte de perquisitions : « Chaque matin, elle met son réveil à 6 h 30 car elle craint une nouvelle perquisition », lâche également François Fillon.

Flot de réactions sur Twitter

Cette petite phrase n’a pas manqué de déchaîner les Twittos, comme le présentateur Bertrand Chameroy :

"Chaque matin Pénélope met le réveil à 6:30 car elle craint une nouvelle perquisition" (Fillon - Paris Match) pic.twitter.com/Zif4UVyBwY — Bertrand Chameroy (@bchameroy) April 6, 2017

La France qui se lève tôt, elle aussi s’est indignée :

Moi je mets le réveil à la même heure que #Penelope mais c'est pour aller bosser #fillon pic.twitter.com/0QH16kI9gf — Jean-Marc Alric (@jmAlric11) April 6, 2017

Chaque matin, on est des millions à mettre le réveil à 6h car on craint d'arriver en retard au boulot #Fillon #Penelope pic.twitter.com/U6qpm4j1FS — Anne Löwenthal (@AnneLowenthal) April 6, 2017

Certains rappellent qu’une perquisition peut légalement commencer à 6 heures.

