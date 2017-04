Politique

Eliane Houlette, la cheffe du parquet national financier (PNF), le 3 mars 2014, à la Cour de Paris. - AFP PHOTO/JACQUES DEMARTHON

20 Minutes avec AFP

Après les accusations de « cabinet noir », la cheffe du parquet national financier, Eliane Houlette a envoyé un courrier à six élus des Républicains. Dans cette lettre, que L’Express s’est procuré, la magistrate explique qu’elle estime que les faits dénoncés ne relèvent pas de sa compétence ou sont insuffisamment caractérisés.

Le parquet national financier (PNF) a clarifié les choses : il n’y aura pas d’enquête sur le présumé « cabinet noir » de l’Elysée. Six élus Républicains avaient réclamé une enquête sur les pratiques de François Hollande, après la publication du livre Bienvenue place Beauvau.

« Les affirmations qu’on y trouve sont trop imprécises »

Dans cette lettre, Eliane Houlette avance que les éléments relevés par les six élus Républicains sont insuffisamment caractérisés ou ne relèvent pas de son champ de compétence : « Par lettre du 27 mars 2017, vous avez appelé mon attention sur le livre Bienvenue place Beauvau, paru le 23 mars 2017 dont la lecture révélerait, selon vous, la commission de faits d’une particulière gravité […]. J’ai l’honneur de vous informer que seuls cinq passages sur les 17 que vous avez relevés dans l’ouvrage en cause concernent d’éventuelles infractions ressortissant de ma compétence. Les affirmations qu’on y trouve sont trop imprécises et manquent trop d’étai pour pouvoir justifier l’ouverture d’une enquête préliminaire », écrit le PNF.

Les cinq faits dont parle la procureur sont ceux relevant de la « corruption », qui est traitée par le PNF, ou ceux relevant de « l’atteinte à la vie privée ou la violation du secret de l’enquête », traités par le parquet de Paris. Le procureur de Paris, François Molins, a lui aussi répondu défavorablement à une demande d’investigation. Une partie des passages dénoncés par les six élus Républicains concerne des témoignages anonymes ou des propos rapportés. L’ouvrage Bienvenue place Beauvau, écrit par trois journalistes, raconte les relations entre la police et le gouvernement. Les journalistes décrivent comment les informations remontent jusqu’à l’Elysée, mais à aucun moment, il apparaîtrait clairement que François Hollande orienterait les enquêtes judiciaires, comme a voulu le faire croire François Fillon.

