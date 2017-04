Politique

JUSTICE Le Front national est lui-même au cœur d’une enquête pour des soupçons d’emplois fictifs…

Marine Le Pen, entourée de son garde du corps Thierry Légier et de sa cheffe de cabinet Catherine Griset, le 4 février 2017 à Lyon. La présidente du FN est accusée d'avoir indûment rémunéré ses deux collaborateurs avec les deniers du Parlement européen. - CHAMUSSY/SIPA

Manon Aublanc

Le parquet de Paris a ouvert une enquête à la suite d’un signalement d’une eurodéputée Front national dénonçant des emplois fictifs parmi des collaborateurs de députés européens d’autres partis, a appris ce mardi l’AFP de source judiciaire.

Cette enquête préliminaire, ouverte le 22 mars du chef d’abus de confiance, a été confiée à l’office anticorruption de la police judiciaire (Oclciff), a précisé cette source.

Des soupçons transmis par le FN

« L’Olaf peut confirmer avoir reçu, le 28 mars, ces allégations » de la part du Front National (FN), a indiqué une porte-parole de l’organe anti-fraude, répondant à une question de l’AFP sur cette saisine, dont le parti avait annoncé le projet. Des « experts spécialisés » vont évaluer les informations transmises par le FN, pour déterminer s’il est compétent pour les exploiter et s’il y a une « suspicion suffisante de fraude, de corruption ou d’activité illégale affectant les intérêts financiers de l’UE » pour ouvrir une enquête, a précisé la porte-parole.

Le vice-président du FN Florian Philippot avait indiqué à l’AFP qu’une « trentaine d’assistants » travaillant pour « une vingtaine de parlementaires » au Parlement européen seraient visés par la saisine, « faite au nom de l’égalité de traitement », sans préciser qui étaient les députés visés. Le signalement au parquet de Paris a été effectué le 14 mars par Sophie Montel, une proche de Florian Philippot, eurodéputée frontiste depuis 2014, a précisé une source proche du dossier.

Une enquête déjà en cours sur des emplois fictifs au FN

Le FN est lui-même soupçonné d’avoir eu recours à des emplois fictifs d’une vingtaine d’assistants au Parlement européen. Ce dernier a lancé des procédures de recouvrement pour un total de 1,1 million d’euros, par le biais de prélèvements sur les indemnités de six eurodéputés frontistes, dont Mme Le Pen (environ 340.000 euros) et son père, Jean-Marie Le Pen (environ 320.000 euros). Le Parlement s’est constitué partie civile dans l’enquête ouverte en France sur ces soupçons d’emplois fictifs, vivement contestés par le FN.

Deux assistants ont été mis en examen et deux eurodéputées, Marine Le Pen et Marie-Christine Boutonnet, ont fait valoir leur immunité parlementaire pour ne pas se rendre à une convocation des juges. « Evidemment, il y a d’autres députés que ceux du FN pour lesquels les services du Parlement européen ont eu ou ont des doutes, ont posé des questions et ont même demandé des remboursements », a indiqué à l’AFP une source parlementaire. Mais le FN « semble faire ça de manière systématique, structurelle, pour tout le groupe », a-t-elle ajouté.

