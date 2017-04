Politique

SECURITE Au lendemain de l'explosion survenue dans le métro de Saint-Pétersbourg, qui a fait 11 morts...

Des policiers près de l'entrée de la station de métro Louvre Rivoli, à Paris - Christophe Ena/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

C’est une « mesure de précaution ». Au lendemain de l’explosion survenue dans le métro de Saint-Pétersbourg, en Russie, le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl, a annoncé le redéploiement de moyens de sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France.

« A la suite des événements survenus dans le métro de Saint-Pétersbourg, et par mesure de précaution, le ministre de l’Intérieur M. Matthias Fekl a décidé de redéployer les moyens de sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France », a indiqué le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

📌 Suite aux événements survenus à #SaintPetersbourg, @MatthiasFekl renforce la #sécurité dans les transports en commun en Île-de-France pic.twitter.com/n1oZXkdziv — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) April 3, 2017

>> A lire aussi : Ce que l'on sait de l'explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg

« Une présence toujours plus visible et dissuasive » des forces de l’ordre

« Une intensification des patrouilles a été immédiatement mise en œuvre afin d’assurer une présence toujours plus visible et dissuasive des policiers, gendarmes et militaires dans les transports en commun d’ Ile-de-France », notamment les métros et gares SNCF franciliens, a détaillé à l’AFP l’entourage du ministre.

>> A lire aussi : «J'ai senti une très forte odeur de brûlé», raconte une passagère du métro

Ce redéploiement concerne deux escadrons de gendarmerie mobile (EGM), soit 140 hommes, qui « étaient déjà présents en Ile-de-France sur des missions de sécurisation », et la sous-direction régionale de la police des transports (SDRPT), selon cette même source.

Vigilance maximale, mobilisation totale

« Dans le contexte de menace terroriste très élevée, le gouvernement continue de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les Français », selon le communiqué de l’Intérieur.

« Notre vigilance est maximale, et la mobilisation des forces de l’ordre est totale », a-t-on indiqué de même source.

Onze personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lundi dans une explosion survenue dans un wagon du métro de Saint-Pétersbourg, les autorités ayant ouvert une enquête pour « acte terroriste ».

Mots-clés :