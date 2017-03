Politique

AMBIANCE Le collectif des « 500 frères » s’est insurgé contre l’absence de média lors des négociations, mais également contre l’important dispositif de sécurité mis en place…

Le collectif des «500 frères» a entamé des négociations, le jeudi 30 mars 2017 avec les autorités. - Jody Amiet / AFP

Manon Aublanc avec AFP

Les négociations entre un collectif de Guyanais et les ministres Matthias Fekl (Intérieur) et Ericka Bareigts (Outre-mer), qui visent à sortir la Guyane de plus de dix jours de conflit social, se sont arrêtées ce jeudi quelques minutes à peine après avoir commencé, rapporte un journaliste de l’AFP.

Alors que les médias n’avaient pas été conviés aux discussions, le collectif portant les revendications a décidé, moins d’une demi-heure après le début de la rencontre, que « ça ne pouvait pas se passer comme ça pour des questions de transparence », a déclaré l’un de ses membres, le représentant du Medef local, Stéphane Lambert, à l’AFP.

La vingtaine de négociateurs issus de la société civile guyanaise est alors sortie de la préfecture, où les discussions se tenaient. Ils faisaient face à 11h30, heure locale (16h30 à Paris) à des centaines de manifestants venus les soutenir, qui s’affirment « dé-ter-mi-nés ».

Le dispositif de sécurité à l’origine des tensions

La rencontre avait démarré dans une ambiance électrique et sous une pluie battante, avec 1h30 de retard. Alors qu’elle devait commencer à 9 heures, le collectif des « 500 frères », soutenu par des centaines de manifestants, avait d’abord exigé le retrait du dispositif de sécurité érigé face à la préfecture, menaçant de se retirer des discussions.

« 50.000 personnes ont marché en Guyane mardi et il n’y a pas eu de casse, pas un rétroviseur cassé. Et aujourd’hui on nous met des barrières ? C’est de la provocation », avait tonné Olivier Goudet, un porte-parole des 500 frères, un mouvement citoyen réclamant plus de sécurité dans le département, et dont les membres défilent encagoulés. Derrière lui, des centaines de manifestants, trempés malgré des dizaines de parapluie, avaient hurlé leur colère. Après plus d’une heure de négociations, les manifestants avaient obtenu gain de cause et une vingtaine de représentants du collectif organisant le mouvement social étaient entrés vers 10h30 dans la préfecture, avant d’en ressortir.

La Guyane connaît depuis une dizaine de jours un mouvement de contestation d’une ampleur historique, sur fond de revendications sécuritaires, économiques et sociales.

