Le député FN Gilbert Collard - BERTRAND GUAY / AFP

C. Ape.

Gilbert Collard est persuadé d’être sur écoute. Alors qu’il était mardi l’invité de Radio Classique, le député FN a affirmé être « sur écoute » car « son téléphone se déclenche tout seul » et lui parle.

« Moi je suis sur écoute, je le sais, parce que mon téléphone de temps en temps se déclenche tout seul et me dit, c’est incroyable mais vrai, il me dit : "Répétez ce que vous venez de dire". Bon. Je vois pas comment le téléphone pourrait se déclencher tout seul », a dit avec le plus grand des sérieux Gilbert Collard, face à Guillaume Durand.

« Mon téléphone parle tout seul »

Le journaliste interrogeait le député FN sur les « révélations » controversées contenues dans le livre Bienvenue Place Beauvau et les rumeurs sur l’existence d’un « cabinet noir » à l’Elysée.

Des propos qui n’ont rien d’inédit. En mars, à la question « quand on est un élu du FN, est-on sûr d’être sur écoute téléphonique ? », Gilbert Collard avait répondu à Closer : « Ah oui, je le suis. Du reste, mon téléphone parle tout seul. Il se déclenche : "Pouvez-vous me répéter ce que vous avez dit ?" ».

