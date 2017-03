Politique

JUSTICE L'épouse du candidat LR a été mise en examen, ce mardi soir, pour « recel de détournement de fonds publics et recel d'escroquerie aggravée »...

Penelope Fillon le 27 mars 2017. - LIONEL BONAVENTURE / AFP

avec AFP

Penelope Fillon a été mise en examen mardi soir à l'issue de son audition par les juges d'instruction qui enquêtent sur ses possibles emplois fictifs à l'Assemblée nationale et à La Revue des deux mondes, a-t-on appris de source judiciaire.

>> A lire aussi : Quiz: Soupçons d'emplois fictifs: Connaissez-vous bien la «vie professionnelle» de Penelope Fillon?

L'épouse du candidat de la droite à la présidentielle François Fillon a été mise en examen pour « complicité et recel de détournement de fonds publics », « complicité et recel d'abus de biens sociaux » et « recel d'escroquerie aggravée », a précisé la source. Il s'agit de la troisième mise en examen dans cette enquête après celles de François Fillon et de son ancien suppléant à l'Assemblée, Marc Joulaud.

Mots-clés :