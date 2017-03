Politique

DECLARATION Le chef de l’Etat n’a plus que quelques semaines pour réaliser cette mission…

François Hollande au Palais de l'Elysée, le 13 mars 2017. - ROLLE-POOL/SIPA

François Hollande, lors d’une conférence internationale à Singapour, s’est donné ce lundi pour ultime mission avant la fin de son mandat en mai d'« éviter que le populisme, le nationalisme, l’extrémisme ne puissent l’emporter » dans le monde et particulièrement en France.

« C’est une affaire de citoyens »

« Le refus (du populisme), ce n’est pas une mission qui est simplement celle du président de la République, c’est une affaire de citoyens, une affaire de responsables qui, à un moment ou un autre, doivent élever la voix », a-t-il ajouté. « Et pour ce qui me concerne, je continuerai à parler autant que nécessaire et à faire en sorte que ce que j’ai fait comme président puisse avoir une suite », a-t-il enchaîné sans plus de précisions, évoquant son action à l’égard de l’Asie, de l’Afrique, du Moyen-Orient et « bien sûr » aussi de l’Europe.

« Pour les activités privées, je n’en avais pas avant, je n’en ai pas eu pendant [ma présidence], je vous l’assure, et je n’en aurai pas après », a-t-il aussi dit en réponse à une question d’un patron français qui faisait allusion à Nicolas Sarkozy, entré au conseil d’administration du groupe hôtelier Accor. Evoquant la situation internationale et l’élection de son homologue américain Donald Trump, il a de nouveau mis en garde contre « la tentation du repli sur soi », prônant au contraire le « multilatéralisme » et une « mondialisation régulée ».

