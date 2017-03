Politique

PRESIDENTIELLE Le candidat PS a condamné fermement les derniers ralliements de membres de son parti à Emmanuel Macron…

Benoît Hamon Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, FRANCE - 24/03/2017 - CHAMUSSY/SIPA

Delphine Bancaud

Il ne digère toujours pas les défections à son égard venues de son propre camp. Invité du JT de France 2, Benoît Hamon s’est révolté contre les personnalités du PS qui se sont ralliées à Emmanuel Macron, parlant même de « couteaux plantés dans le dos ».

« Ceux qui rejoignent Emmanuel Macron et me plantent des couteaux dans le dos : ce ne sont pas eux qui m’ont donné vie, mais 2 millions d’électeurs », a-t-il fulminé. «On m'annoncerait même la semaine prochaine une mise à mort avec le soutien de Valls à Macron», a-t-il poursuivi.

« Je serai au second tour »

« Celles et ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, je n’aurais pas gouverné avec eux, car je ne suis pas favorable à la suppression de l’ISF », a-t-il indiqué, se réjouissant des déclarations ce dimanche de Ségolène Royal qui a affirmé qu’elle ne se rallierait pas au candidat d’« En marche ».

Celles et ceux qui soutiennent E. Macron, je n’aurais pas gouverné avec eux, car je ne suis pas favorable à la suppression de l'ISF #JT20H pic.twitter.com/ZYKaSKMR7L — Benoît Hamon (@benoithamon) March 26, 2017

Le candidat Ps s'est aussi insurgé contre le vote dit «utile» en faveur d'Emmanuel Macron. «Je dis aux électeurs de gauche:ne faites pas le choix de ce qui a toujours échoué. Votez pour,ne votez pas par dépit, par élimination», a -t-il lancé.

Interrogé sur sa campagne qui patine, Benoît Hamon s’est montré droit dans ses bottes : « Je serai au second tour », a-t-il affirmé. Et d'indiquer aussi :« Dans tous les sondages je bats Marine Le Pen au second tour. »

Je ne trahirai pas les électeurs qui m'ont désigné à la primaire. J'ai été élu sur un programme de gauche, je gouvernerai à gauche. #JT20h pic.twitter.com/dkWhgjgUlr — Benoît Hamon (@benoithamon) March 26, 2017

