PEOPOLITIQUE Le couple Macron fait l'objet d'une livre Les Macron (Ed. Fayard), qui mêle habilement politique et intimité...

C’est un couple en conquête qui est décrit dans Les Macron (Ed. Fayard), écrit par Caroline Derrien et Candice Nedelec et qui s'attarde sur la relation d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle et Brigitte Macron. Comment la relation entre le prof et l’élève s’est-elle nouée ? Comment le couple fait-il face au poison de la rumeur ? Et comment ce même couple multiplie les rencontres et les dîners pour conquérir Paris… ?

La relation avec Brigitte

Décrite comme « sa boussole » par les auteures du livre, Brigitte Macron, l’ancienne prof de théâtre devenue amante puis épouse, se confie, pour la première fois sur les débuts de la relation avec Emmanuel dans Les Macron. Une relation qu’elle dit n’avoir « jamais vécue comme une transgression », en dépit de leur 24 ans d’écart. Et qui se normalisera avec un mariage célébré le 20 octobre 2007, au Touquet, le repaire du couple. Ils ont alors 30 et 54 ans. Et Emmanuel Macron est tout juste diplômé de l’Ena.

Emmanuel et Brigitte Macron, le 8 mars 2017 à Paris, lors d'un meeting présidentiel du candidat. - LEWIS JOLY/SIPA

La rumeur

En Marche ! est lancé le 6 novembre 2016 et, à la même époque, la rumeur se met à enfler : Emmanuel Macron aurait en fait une relation avec Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. Le couple a voulu contre-attaquer. Résultat : « Pas un dîner à Bercy sans que le couple n’aborde la rumeur avec ses interlocuteurs et qu’il se défende », racontent les auteurs. Autre angle d'attaque orchestrée par le couple: un reportage dans Paris-Match écrit par Caroline Pigozzi avec la complicité de Brigitte Macron. Et aussi, cette déclaration d’ Emmanuel Macron à Mediapart le 2 novembre 2016 : « Je le dis très simplement… Que ceux qui s’amusent à faire ça se fatiguent. Moi, en tout cas, je ne changerai pas de vie pour eux. Je n’ai pas de double vie. »

"Brigitte #Macron était 1 femme mariée qui est partie avec quelqu'un de 24 ans plus jeune qu'elle", Caroline Derrien auteure de "Les Macron" pic.twitter.com/5YPbFcuglr — CNEWS (@CNEWS) March 8, 2017

Les amis people

A la table des Macron se retrouvent souvent des gens de théâtre, des écrivains, des acteurs : l’animateur Stéphane Bern, la chanteuse Line Renaud, les romanciers Philippe Besson ou Michel Houellebecq, les journalistes Cyrille Eldin, Marc-Olivier Fogiel, le producteur de Nicolas Canteloup ou Alex Lutz, les comédiens Pierre Arditi et son épouse Evelyne Bouix, Arielle Dombasle, François Berléand, Guillaume Gallienne, etc. Des dîners où Brigitte Macron détonnerait par sa franchise. « Je la trouve plus transgressive que lui, confie d’ailleurs l’écrivain Philippe Besson. Finalement la plus jeune des deux, c’est elle ! » C’est elle aussi qui amuse les convives avec ce mantra « Il faut qu’on se dépêche, car, dans plusieurs années, je ne sais pas quelle tête j’aurai ! ». Aucun doute en tout cas, c'est un couple en conquête sur tous les plans qui reçoit à sa table.

Les Macron, Editions Fayard, 227 pages, 18 euros.

