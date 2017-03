Politique

TROP C'EST TROP Pour le soutien d’Emmanuel Macron, François Fillon s’est mis dans une situation impossible…

François Bayrou, soutien d’Emmanuel Macron pour la présidentielle, a déploré ce dimanche que le candidat de la droite François Fillon s’enferme dans « la théorie du complot » en accusant François Hollande d’être à l’origine des fuites dans la presse sur ses affaires.

François Fillon s'est mis dans une situation impossible

« Je ne crois pas du tout qu’il y ait une manoeuvre orchestrée. Je pense simplement que François Fillon s’est mis dans une situation impossible, intenable dont il aurait dû tirer les conclusions depuis déjà longtemps. Il est responsable de la situation créée et plus encore sont responsables ceux qui l’ont poussé à rester » dans la course à l’Elysée, a déclaré sur Radio J le président du MoDem.

