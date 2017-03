Politique

ACTU Ce qu’il ne fallait pas rater dans l'actu de ce vendredi 24 mars 2017…

Avant de profiter de la fin de semaine pour recharger vos batteries, voici votre shoot d’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : Le top 5 des approximations/manipulations de François Fillon

Le second passage de François Fillon à « L’Emission politique » de France 2 a été animé. Dispute avec la romancière Christine Angot, mise en cause du Président de la République, séquence difficile pour le candidat dans un service hospitalier…

Au milieu de tout ça, le député de Paris était venu parler de son programme, éclipsé par les affaires. L’ancien chef du gouvernement a passé beaucoup de temps à se justifier, parfois maladroitement. Retour par ici sur les cinq manipulations/approximations/exagérations les plus visibles de l’époux de Penelope Fillon.

>> A lire aussi: Fillon use de la théorie du complot, un «marqueur des extrêmes et des populistes»

L’article le plus partagé du jour : « Hi Stranger », la vidéo virale qui met super mal à l’aise

Une paire de fesses rebondies en pâte à modeler et un regard pénétrant. En un peu plus de deux minutes, l’artiste californienne Kirsten Lepore chamboule les émotions des internautes, qui ne savent pas quoi ressentir. Et sa vidéo Hi Stranger est en train de devenir la grosse sensation virale du printemps. Pour la regarder, il suffit de cliquer par ici.

L’article de la rédaction du jour : « La méconnaissance des conséquences psychosomatiques du viol nuit aux victimes »

Un appel très attendu. Vendredi dernier, la cour d’assises des mineurs des Hauts-de-Seine avait surpris voire choqué en acquittant sept hommes accusés d’un viol collectif. Elle avait estimé que les suspects âgés de 15 à 17 ans n’avaient pas « imposé par violence, contrainte, menace ou surprise » des rapports sexuels à la victime, âgée de 14 ans au moment des faits. La psychiatre et présidente de l’association Mémoire traumatique Muriel Salmona a lancé une pétition pour demander que le parquet fasse appel. La victimologue explique à 20 Minutes sa démarche, son combat et son souhait de voir la loi française évoluer pour mieux protéger les victimes de viol. C’est à lire dans cet article.

Le tweet a suscité une vague d’indignation. « Je ne sais pas qui est ce barbu mais il n’est pas pour François Fillon ! Ça vous étonne ? » Jean-François Mancel, député de l’Oise, faisait ainsi allusion à Karim Rissouli, le journaliste de L’Emission politique de France 2 dont François Fillon était l’invité jeudi. Quelques heures plus tard, le principal intéressé a réagi sur Twitter en déplorant le « racisme ordinaire ». Ce vendredi, l’homme politique s’est dit « sidéré » par l’interprétation faite de son tweet, affirmant qu’il parlait de « quelqu’un qui porte la barbe et rien de plus ». Une explication qui ne convainc pas Karim Rissouli que 20 Minutes a joint par téléphone.

