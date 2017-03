Politique

DIPLOMATIE La candidate du front national effectue une visite de 48 heures en Afrique...

Marine Le Pen a été reçue par le président du Tchad, Deby Itno, le 21 mars 2017. - BRAHIM ADJI / AFP

20 Minutes avec AFP

Marine Le Pen booste son CV à l’international. La candidate d’extrême droite à la présidentielle en France, a déclaré avoir rencontré mardi au Tchad le président Idriss Déby Itno avec qui elle a évoqué le « fondamentalisme islamique » et la situation en Libye.

📹 J'ai rencontré Idriss Déby, Président du #Tchad, et je me rendrai demain auprès des forces françaises de l'opération #Barkhane. 🇫🇷🇹🇩 pic.twitter.com/DafmdXrWT5 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 21, 2017

« Je lui ai dit que la France remercie le Tchad dans la lutte contre le fondamentalisme islamique », a déclaré à l’AFP Marine Le Pen après avoir rencontré le président tchadien, allié des Occidentaux en Afrique contre les djihadistes, dans sa résidence familiale à Amdjarass.

« Si je suis élue présidente de la République, je m’engage à développer la coopération avec les pays francophones », a poursuivi la candidate du Front national (FN) en tête dans les sondages de premier tour, mais battue d’après ces mêmes sondages au second tour.

« Tout le mal de la Françafrique »

« Je lui ai dit tout le mal que je pensais de la Françafrique », a-t-elle ajouté jointe à son retour à N’Djamena, reprenant l’expression qui désignait les collusions entre les dirigeants français et ceux des anciennes colonies françaises.

Marine Le Pen affirme avoir demandé à son hôte « son analyse sur la Libye et sur le G5 Sahel », groupement de cinq pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) alliés contre les djihadistes dans le Sahara et le Sahel. « Nous avons partagé des inquiétudes sur la situation de la Libye. Le président et moi avions la même analyse au moment de l’intervention française. Nous pensions qu’il s’agissait d’une très grave erreur qui allait avoir de lourdes conséquences. C’est exactement ce qui s’est passé. Nous avons été lui en Afrique et moi en Europe les plus lucides sur cette situation », a-t-elle indiqué à la presse tchadienne. « Peut-être j’inviterai le président Déby à l’Elysée », a conclu Mme Le Pen devant la presse tchadienne.

Rencontre avec des militaires mercredi

La candidate est arrivée mardi à la mi-journée à N’Djamena en provenance de Päris à bord d’un vol privé sur lequel elle n’a pas souhaité donner de précisions. Mercredi, elle doit rencontrer les militaires français de l’opération Barkhane de lutte contre les groupes jihadistes dans le Sahel. L’état-major de la force est installé à N’Djamena.

« Elle prononcera une allocution précisant sa vision des relations franco-africaines à venir. Elle sera également reçue par la première dame, Hinda Deby Itno, présidente de la Fondation Grand Coeur, et visitera avec elle un hôpital pour enfants », indique le FN dans un communiqué. « Enfin, elle sera reçue par le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi, et échangera avec la représentation nationale tchadienne », ajoute le FN.

