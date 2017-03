Politique

SCANDALE Après le Penelopegate qui a plombé la campagne de François Fillon, c'est au tour de l'actuel ministre de l'Intérieur d'être dans la tourmente...

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux fait face à de grosses difficultés depuis les révélations sur l'emploi de ses deux filles, mineures, en tant qu'assistantes parlementaires. - AFP

O. G.

L'ESSENTIEL

Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a employé ses filles, alors qu’elles étaient lycéennes puis étudiantes, en cumulant respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour un montant total de quelque 55.000 euros.

Le ministre de l’Intérieur doit s’expliquer mardi devant Bernard Cazeneuve

Le Ministre se défend de tout «amalgame» avec le Penelopegate

11h20: Bruno Le Roux absent également à une inauguration ce matin

Le ministre se fait discret. Après avoir annulé sa prise de parole ce mardi matin, il aurait séché un rendez-vous. Selon BFM, Bruno Le Roux a également annulé sa présence à l'inauguration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), ce matin à 10h30.

10h53: Résumé en vidéo de l'affaire Le Roux



Bruno Le Roux aurait employé ses deux filles... par 20Minutes

10h24: Bruno Le Roux renonce à prendre la parole

Le ministe de l'Intérieur devait s'exprimer sur l'affaire ce mardi matin à 10h devant le Sénat. Mais LCI vient d'annoncer que cette prise de parole avait été annulée.

Bruno Le Roux devait s'exprimer ce matin. Finalement, on vient dire aux équipes qu'il ne le fera pas. (@LCI) #Lerouxgate — Flore Galaud (@floregalaud) March 21, 2017

10h08: Sur Twitter, les internautes se moquent de ces emplois d'assistantes parlementaires dès le plus jeune âge...

Image rare d'une fille de Bruno #LeRoux organisant un rendez-vous au Parlement entre la sieste et un épisode de T'choupi. pic.twitter.com/uyDUimRCpP — Tania (@TaniaKessaouti) March 21, 2017

Les filles de Bruno #LeRoux terminant la rédaction d'un texte de loi sur le bâtiments et les travaux publics. pic.twitter.com/VKjGg4lHvV — hippos (@faros13) March 21, 2017

10h05: Emploi fictif ou pas?

C'est bien là toute la question. Bruno Le Roux s'est défendu dès lundi soir de tout «amalgame» avec l'affaire Fillon, puisqu'il s'agit selon lui, «d'un boulot d'été auprès d'un parlementaire».

Le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis a estimé ce lundi matin sur RTL que le «problème» n'était «pas d'embaucher des proches mais de savoir s'ils ont travaillé», arguant que «rien ne permet de dire que c'est un emploi fictif». Et d'ajouter: «ne faisons pas démissionner les gens à partir d'un soupçon...»

«Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées», a assuré le cabinet du ministre à Quotidien. Des missions «effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage (travail de rédaction, mise à jour de fichiers, recherches, etc.) et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne», a-t-il ajouté.

10h03: «Là, les magistrats sont absents», tacle Hervé Morin

Deux poids, deux mesures. Beaucoup d'hommes politiques s'émeuvent du silence du parquet national financier. «S'il a fait bosser vraiment ses filles, on va pas lui reprocher», a dit pour sa part Hervé Morin, président du parti Les Centristes et soutien du candidat de la droite, sur BFMTV. «Ce que j'observe en revanche, c'est que Brurno Le Roux on le sait depuis hier, j'ai pas entendu le parquet national financier se saisir de l'affaire dans la journée», «là, les magistrats sont absents», a-t-il ajouté.

10h00: Pour Accoyer, la question de la démission du ministre est en jeu

«Si les éléments sont avérés, s'il y a un problème d'authenticité des missions, il faut des investigations qui aillent plus loin et si le Parquet national financier s'en émeut, ça me paraît être le même traitement que pour d'autres».

«Le nombre de parlementaires qui ont pour collaborateurs des membres de leur famille n'est pas si important qu'on veut bien le dire. Pour beaucoup d'entre eux, l'entrée dans la vie politique, c'est quelque chose qui vous dévore et ce cheminement se fait avec l'aide de la famille.»

09h55: Le Roux a reconnu les faits

Cité dans le reportage de l'émission, le ministre reconnaît leur embauche ponctuelle, en contrat à durée déterminée, alors qu'il était député de Seine-Saint-Denis: "Bien entendu, j'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence".

9h00: Bruno Le Roux a employé ses deux filles pendant des vacances

Selon Quotidien, l'actuel locataire de la place Beauvau a employé ses filles, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, en cumulant respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour un montant total de quelque 55.000 euros. Elles n'avaient, lors des premiers contrats, que 15-16 ans.

