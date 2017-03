Politique

ETA L'organisation séparatiste basque ETA a annoncé son intention de se désarmer d'ici au 8 avril 2017...

Des policiers lors d'une opération visant une cache de l'organisation séparatiste basque ETA le 28 mai 2015 à Biarritz - IROZ GAIZKA AFP

20 Minutes avec AFP

L’organisation séparatiste basque ETA a l’intention de se désarmer d’ici au 8 avril et devrait pour cela transmettre rapidement des coordonnées de caches d’armes, annonce ce vendredi le gouvernement régional basque, demandant l’aide de Madrid et Paris. « Le gouvernement basque accorde une crédibilité à la possibilité d’un désarmement final à court terme », a déclaré lors d’une brève allocution Inigo Urkullu. « Il demande (…) au gouvernement espagnol et français de faire preuve de hauteur de vue et de fournir des voies de communication directes », afin « d’atteindre cet objectif à l’importance historique pour notre société », a-t-il ajouté.

L’annonce intervient après des déclarations au quotidien Le Monde de Txetx Etcheverry, militant de l’organisation basque Bizi, assurant que le désarmement complet de l’ETA, considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne, doit si possible se produire « avant les élections » prévues fin avril en France.

Une volonté déjà exprimée en 2011

L’ETA avait annoncé en octobre 2011 renoncer définitivement à la violence. Après plus de 40 ans de violence au nom de sa lutte pour l’indépendance du Pays basque et de la Navarre, elle avait commis son dernier attentat en 2010, faisant un mort, un policier, sur le sol français et portant le bilan des victimes attribuées à cette violence à 829 morts.

Mais elle refusait depuis de se dissoudre et de rendre les armes exigeant une négociation avec Paris et Madrid sur le sort de ses membres encore détenus dans les prisons en Espagne et en France. Madrid et Paris ont toujours refusé toute négociation, exigeant sa dissolution sans contrepartie.

