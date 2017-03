20 Minutes avec agence

Le député polonais Janusz Korwin-Mikke a été sanctionnéaprès ses propos sur l’inégalité entre les hommes et les femmes prononcés le 1er mars au Parlement européen à Bruxelles (Belgique).

Le Président de l’institution, Antonio Tajani, a annoncé ce mardi une série de sanctions d’une sévérité sans précédent, affirme un communiqué de presse du Parlement Européen.

Severe penalty for an unacceptable insult against women in the plenary of @Europarl_EN. Read my decision: https://t.co/yp9P1CIcgb