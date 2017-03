Politique

A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Pascal, 64ans, Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Bernard Moireaux, 64 ans de Nantes, d’y répondre. Au RSA, il est retraité dans quelques mois.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

Je demande au président de plafonner les salaires des élus et de reverser le reste à des associations qui œuvrent dans le social, dans l’humanitaire, au profit des personnes âgées et isolées. Le gouvernement se repose trop sur ces structures, alors qu’elles manquent de moyens.

Il faudrait aussi plus de solidarité en revoyant le système de retraite, et mieux prendre en compte dans le calcul les années de chômage ou de maladies liées aux accidents du travail. Moi, il me manque des trimestres à cause de ça et c’est dur. Je pense aussi qu’il faut arrêter de se baser sur les salaires : une personne qui a bien gagné sa vie a eu le temps de se constituer sa propre retraite et a moins besoin d’aide.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

Je suis passionné de politique depuis longtemps car je considère que nos représentants sont une partie de nous. En votant, je me sens plus légitime à demander ensuite des choses, qu’on me rende des comptes. L’élection présidentielle, avec les affaires des uns et des autres, va dissuader certains d’aller aux urnes et c’est dommage. Il faudrait que les revenus et le patrimoine de tous les candidats soit mis à plat avant l’élection. On devrait aussi pouvoir destituer le gouvernement et réorganiser une élection lorsque la popularité du président descend trop bas.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Je ne sais pas encore pour qui je vais voter, mais je donnerai ma voix à celui qui va m’aider. Les programmes ne sont pas encore très clairs. Je ne vais pas forcément regarder l’étiquette politique de la personne, mais plutôt comprendre ce qu’il ressent, qui il est, voir s’il fait preuve d’humanité.

