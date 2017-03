Politique

PRESIDENTIELLE La patronne du FN a annoncé sur son blog parrainer l’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy « dans un souci de pluralisme politique »...

Marine Le Pen sur le plateau du JT de TF1 le 22 fevrier 2017. - PATRICK KOVARIK / AFP

20 Minutes avec AFP

Pour le pluralisme politique. Marine Le Pen, disposant des 500 parrainages nécessaires pour être candidate à la présidentielle, a annoncé mardi avoir parrainé Henri Guaino (LR), tandis que Louis Aliot appelait à le parrainer ainsi que le candidat du NPA Philippe Poutou, ce que ce dernier a rejeté.

La patronne du FN a annoncé sur son blog parrainer l’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy « dans un souci de pluralisme politique », et parce qu'« avec la candidature de François Fillon à l’élection présidentielle, la sensibilité patriote d’Henri Guaino, a été définitivement enterrée au sein de LR. »

un appel à parrainer les candidats du NPA et LR

Louis Aliot, vice-président du FN et compagnon de Marine Le Pen, avait lancé auparavant un appel à parrainer les candidats du NPA Philippe Poutou et LR (hors primaire) Henri Guaino pour qu’ils puissent réunir les 500 signatures nécessaires à une candidature présidentielle.

« Il y a des petits candidats aujourd’hui et qui sont tout à fait représentatifs », a déclaré Louis Aliot sur BFMTV/RMC. « Comme M. Poutou, qu’on le veuille ou non, qui représente un pan dans l’opinion française », a ajouté ce député européen.

« S’il y a des maires aujourd’hui qui ont envie de le faire, je les incite à le faire », a poursuivi ce vice-président du Front national, citant également le député LR Henri Guaino comme un candidat qui « mériterait d’être candidat à l’élection présidentielle ».

« Il y a des soutiens dont on se passerait bien»

« Personne ne s’émeut des pressions qui sont faites par le PS et Les Républicains, sur les petits maires ruraux et ça c’est inadmissible », selon Louis Aliot. Le candidat du NPA a riposté sur son compte Twitter : « Il y a des soutiens dont on se passerait bien et même que nous refusons. C’est le cas de l’appel aux maires de Aliot (FN) à nous parrainer ».

#Il y a des soutiens dont on se passerait bien et même que nous refusons. C'est le cas de l'appel aux maires de Aliot (FN) à nous parrainer. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) March 14, 2017

Philippe Poutou disposait vendredi de 245 parrainages validés, selon le Conseil constitutionnel. Henri Guaino disposait à la même date de 12 signatures validées par le Conseil.

Louis Aliot avaient déjà lancé l’idée de parrainer Mélenchon

En septembre, les vice-présidents du FN Florian Philippot et Louis Aliot avaient déjà lancé l’idée de parrainer le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, « s’il en a besoin ». Ce dernier avait dénoncé un « bobard » repris selon lui par des médias sans mise en perspective, déplorant que cela permette de « reprendre pour la énième fois la thèse de la "porosité" de nos électorats alors que la preuve du contraire a été donnée cent fois ».

Et « le Front national a-t-il tant d’élus qu’il puisse les inviter à signer pour d’autres que pour Marine Le Pen ? Non, bien sûr », avait ajouté ce candidat sur sa page Facebook.

