Politique

POLITIQUE Le « Parisien » se serait fait piéger par des faux émails du site parodique Nordpresse…

Manuel Valls et Emmanuel Macron à Matignon, le 8 février 2016. - CHAMUSSY/SIPA

P.B.

C’est la grande confusion autour des intentions de Manuel Valls. Lundi soir, Le Parisien affirmait que l’ancien Premier ministre allait prochainement appeler à soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais l’intéressé a démenti dans la foulée.

L’ancien Premier ministre a indiqué à l’AFP « avoir fait démentir cette information » par son proche entourage. « Rien dans cet article n’est vrai, en dehors du fait qu’il y a une réunion mardi (bien mardi) », a affirmé Carlos da Silva, bras droit et suppléant de Manuel Valls à l’Assemblée nationale. Il avait également démenti l’information sur Twitter, écrivant en majuscules : « CECI EST FAUX. »

Le site parodique belge Nordpresse a parallèlement affirmé sur son compte Facebook avoir piégé les journalistes du Parisien « avec de faux emails ».

Coucou les journalistes du Parisien. On a réussi à vous piéger sur le soutien de Valls à Macron avec de faux... https://t.co/qPHyCa2xaA — Nordpresse (@Nordpresse) March 13, 2017

La peur de Marine Le Pen

Les affirmations du Parisien se basaient sur « des sources concordantes ». « On va appeler à voter Macron », indiquait au quotidien « un de ses très proches ». Selon lui, la date n’était pas encore arrêtée mais Manuel Valls devait briefer ses fidèles mardi soir. Alors qu’il a apporté du bout des lèvres son soutien à Benoît Hamon après sa défaite lors de la primaire du PS, l’ex-Premier ministre voudrait à tout prix éviter un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon, estimant que la candidate du Front national s’imposerait dans ce cas de figure, explique Le Parisien.

Malgré les menaces d’exclusion, Benoît Hamon fait face à un exode de plusieurs cadors socialistes dont Bertrand Delanoë, Gérard Collomb et François Patriat. La semaine dernière, l’ancien secrétaire général du Parti communiste, Robert Hue, s’est également mis « En Marche » car Emmanuel Macron est, selon lui, « le seul à pouvoir devancer Marine Le Pen au premier tour ». Reste à voir si une union aussi éclectique fera vraiment la force.

Mots-clés :