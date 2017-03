Politique

PRESIDENTIELLE « Ce qui me paraît inquiétant, c’est l’avilissement du débat public », a déclaré Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement…

Le leader d'En Marche ! Emmanuel Macron. - ERIC FEFERBERG / AFP

H. B.

C’est une caricature qui ne passe pas… Richard Ferrand, député du Finistère et secrétaire général d’En Marche !, a affirmé ce lundi sur BFMTV que son mouvement allait déposer plainte après la publication par Les Républicains d’une caricature de l’ancien ministre de l’Economie jugée antisémite.

« Ce qui me paraît inquiétant, c’est l’avilissement du débat public, on retrouve une grammaire graphique qui rappelle les années les plus sombres », a déclaré Richard Ferrand. Emmanuel Macron « au moins n’a pas besoin de copains pour se payer des costards », a ensuite taclé le secrétaire général d’ En Marche !

L'avilissement du débat public est inquiétante. La caricature de LR rappelle un graphisme d'années sombres. #BourdinDirect. — Richard Ferrand (@RichardFerrand) March 13, 2017

« Une imagerie antisémite », estime Macron

« On commence par faire siffler la presse dans ses réunions publiques et on finit par recourir à une imagerie antisémite pour fustiger l’adversaire », avait déclaré ce dimanche Emmanuel Macron dans un entretien à La Croix.

>> A lire aussi : Fillon dénonce un dessin antisémite et réclame des sanctions internes

Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a annoncé ce dimanche avoir convoqué le directeur de la communication du parti pour « un entretien disciplinaire », à la suite de la diffusion d’une caricature d’Emmanuel Macron jugée « inacceptable » par le candidat à la présidentielle François Fillon.

Capture d'écran d'un tweet publié par le compte Twitte du parti Les Républicains le 10 mars 2017, et qui a été retiré dans la journée. - Capture d'écran Twitter Les Républicains

Mots-clés :