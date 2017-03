Politique

PS Parmi les signataires figurent notamment les anciens ministres socialistes Louis Le Pensec, Charles Josselin et Marylise Lebranchu...

Benoit Hamon, candidat socialiste, en meeting à Bastia le 6 mars 2017. - YANNICK GRAZIANI / AFP

D.B.

Le Breihz power. Des élus bretons et de l'ouest, dont d'anciens ministres, appellent «les électrices et les électeurs à se rassembler» autour de la candidature à la présidentielle de Benoît Hamon dans une tribune dont le texte a été transmis dimanche à l'AFP.

Parmi les signataires figurent notamment les anciens ministres socialistes Louis Le Pensec, Charles Josselin et Marylise Lebranchu, cette dernière étant l'initiatrice de cet appel. L'ancien ministre Kofi Yamgnane, le maire PS de Brest, François Cuillandre, la députée européenne Isabelle Thomas ont également signé le texte, tout comme des députés tels que Viviane Le Dissez (PS, Côtes-d'Armor), Marcel Rogemont (PS, Ille-et-Vilaine), Chantal Guittet (PS, Finistère) ou Dominique Raimbourg (PS, Loire-Atlantique) notamment.

«Nous devons ouvrir une nouvelle page pour notre pays»

«Dans cette période folle, pleines d'incertitudes et de risques, dans un monde instable et dangereux, où les menaces de l'extrême droite et celle de la droite dure de François Fillon sont bien réelles pour notre pays, nous, élu(e) s bretons, appelons les électrices et les électeurs à se rassembler autour de la candidature de Benoît Hamon», dit le texte.

L'appel des élus de gauche bretons à voter Benoît Hamon https://t.co/FWrDq5334K pic.twitter.com/OQA4HIb16y — Ouest-France (@OuestFrance) March 12, 2017

«Après le quinquennat de François Hollande qui aura permis à la France de se relever économiquement, d'engager le redressement de l'éducation nationale, de nos armées comme de nos forces de sécurité, d'instaurer le compte pénibilité ou le tiers payant, nous devons ouvrir une nouvelle page pour notre pays qui redonne espoir et envie aux Français», poursuit l'appel.

«Quatre refondations essentielles» avec Hamon

Celui-ci cite «quatre refondations essentielles» parmi lesquelles la «refondation institutionnelle», nos institutions étant «à bout de souffle», la refondation «écologique», avec une «transition écologique plus rapide qui amènera à la sortie du diesel ou à l'objectif de 50% d'énergies renouvelables en 2025».

Le texte évoque ensuite la «refondation économique», avec en particulier «la création d'un revenu universel» et enfin la «refondation de l'Europe».

«La France, l'Europe a besoin d'un cap, de convictions fortes et humanistes. Benoît Hamon propose ce chemin», conclut cet appel signé selon les initiateurs par une centaine d'élus, dont «une trentaine de grands élus» bretons et de l'ouest.

Mots-clés :