Politique

POLITIQUE Selon ce proche de François Hollande, c'est la seule solution pour éviter la corruption...

Julien Dray (PS) sur France 5 dans l'émission C Politique le 14 juin 2015 à Paris. - IBO/SIPA

20 Minutes avec AFP

Appelez-ça la jurisprudence Fillon. Le conseiller régional PS Julien Dray, proche de François Hollande, estime qu’il faut augmenter la rémunération des députés à 9.000 euros nets par mois « si on veut régler le problème de la corruption », dans un entretien publié jeudi sur le site du Point.

« Soyons sérieux, si on veut régler le problème de la corruption, un député a besoin de 9.000 euros nets par mois », affirme Julien Dray qui propose d’abord selon l’hebdomadaire d’autres mesures comme d’interdire l’emploi de collaborateurs familiaux ou d’exercer une autre activité.

Actuellement un député touche des indemnités d’environ 5.500 euros nets. Il perçoit une indemnité de base mensuelle brute de 5.581,05 euros, selon le site de l’Assemblée. S’y ajoutent une indemnité de résidence (167,43 euros) et une indemnité de fonction (1.437,12). Soit 7.185,60 euros bruts mensuels.

Une seule fonction

« La première chose à faire, c’est d’interdire aux parlementaires toute autre fonction que la leur », affirme Julien Dray. « Donc impossible pour un député ou un sénateur d’exercer une profession, de diriger une boîte de conseil, sauf à travailler à titre gratuit. Je pense, par exemple, aux médecins qui pourraient continuer à opérer pour ne pas perdre la main. Mais, dans ce cas, ils ne seraient pas payés », précise l’ancien député de l’Essonne de 1988 à 2012.

Il juge aussi qu’il faut revenir sur la possibilité d’employer des membres de la famille, comme c’est le cas au Parlement européen, afin d’éviter les soupçons d’emplois fictifs, tels que ceux qui pèsent sur le candidat de la droite François Fillon au sujet de ses proches.

« Quand on aura fait ça, alors on pourra proposer d’allouer une rémunération de 9.000 euros net aux parlementaires et une enveloppe de 3.000 euros mensuels de frais divers. C’est le montant que nous avions estimé il y a quelques années quand on s’était penché sur la question », ajoute l’élu.

La fin des enveloppes pour les collaborateurs

L’ancien député propose également que les collaborateurs soient rémunérés directement par les administrations des assemblées et qu’il n’y ait plus d’enveloppes à leur disposition (9.561 euros pour employer jusqu’à 5 collaborateurs à l’Assemblée). « Mais il faut laisser aux parlementaires le soin de définir eux-mêmes les tâches qu’ils assignent à leurs assistants », plaide-t-il.

Mardi, Hervé Mariton, député LR de la Drôme avait lui aussi plaidé pour une hausse de la rémunération des parlementaires français, qui, selon lui, sont parmi « les moins bien payés en Europe ». L’élu LR n’avait cependant pas souhaité chiffrer la hausse de salaire qu’il conviendrait d’accorder selon lui aux parlementaires.



Mots-clés :