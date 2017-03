Politique

DROITS DES FEMMES Le candidat LR a dénoncé ce mercredi « les régressions en France » en matière de droit des femmes, dues selon lui à « une vision rigoriste de l'islam », à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

« Aujourd'hui, nous avons des raisons d'être vigilants, et même inquiets », a affirmé François Fillon, devant « plus de 700 femmes de la société civile », réunies à son QG à Paris. « En France même, il y a des régressions », a-t-il ajouté.

« Récemment, on a appris qu'il existait des cafés à deux heures de Paris où les femmes ne sont pas les bienvenues, on sait aussi qu'il y a des quartiers où elles ne s'habillent pas comme elles veulent, ne travaillent pas quand et où elles le veulent, ne scolarisent pas leurs enfants dans des écoles de la République parce que cela est mal perçu par leurs entourages », a-t-il poursuivi.

Fillon pointe du doigt les violences conjugales

« Disons franchement les choses: il existe une vision rigoriste de l'islam qui est hostile à l'émancipation de la femme, et cette vision est peut-être minoritaire mais elle gagne du terrain », a-t-il mis en garde. Après la loi de 2004 sur les signes religieux ostensibles, celle de 2010 sur le voile intégral, François Fillon veut reprendre ce « même combat, avec une énergie redoublée, contre les dérives d'un communautarisme qui retire sournoisement aux femmes leurs droits les plus fondamentaux ».

« Cette pression n'a rien à voir avec la vraie spiritualité, rien à voir avec la foi sincère. Cela s'appelle du machisme, de la misogynie, de la contrainte sociale. Les jeunes femmes doivent être d'autant mieux protégées qu'elles sont des cibles de prédilection pour les fanatiques », a-t-il affirmé. L'ex-Premier ministre a également dénoncé la violence conjugale, alors qu' « en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ».

« En 2015, 84.000 femmes ont été victimes de viols, tentatives de viol et autres agressions sexuelles. Il faut les encourager à porter plainte en leur garantissant un cadre sécurisant », a-t-il dit, en proposant de « développer l'hébergement d'urgence à destination des femmes victimes de violences ».

Enfin, « il faut faire appliquer la loi sur l'égalité des salaires et se donner les moyens de la contrôler », a-t-il également affirmé.

