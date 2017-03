Politique

EGALITE Une enquête a été ouverte sur «des remarques sexistes» de Janusz Korwin-Mikke, qui risque la réprimande, l’amende ou la suspension temporaire…

Le député polonais Janusz Korwin-Mikke est coutumier des scandales au Parlement européen. Il a estimé ce mercredi 1er mars que les femmes devaient logiquement être moins payées que les hommes. - Sebastien Pirlet/Isopix/SIPA

Son discours a scandalisé l’Union Européenne. L’eurodéputé d’extrême droite polonais Janusz Korwin-Mikke a tenu ce mercredi au parlement européen à Bruxelles (Belgique) des propos insultants à l’égard des femmes, qu’il a qualifiées d’inférieures aux hommes.

« Remarques sexistes »

« Bien entendu, les femmes doivent gagner moins que les hommes, parce qu’elles sont plus faibles, elles sont plus petites et elles sont moins intelligentes », a lancé l’eurodéputé de 74 ans en pleine séance plénière du Parlement européen, avant d’égrener toute une série d’exemples insolites.

Après plusieurs plaintes d’eurodéputés, le président du Parlement européen Antonio Tajani (PPE, droite) a annoncé ce jeudi qu’il avait ouvert une enquête pour « des remarques sexistes ». Les sanctions envisagées peuvent aller « d’une réprimande à une amende avec une suspension temporaire ».

Coutumier des dérapages racistes

L’élu polonais avait déjà été sanctionné en juillet 2016 par le Parlement européen pour avoir déclaré que l’arrivée massive d’immigrants en Europe était comparable à un « déversement d’excréments ». Il avait été privé de 10 jours d’indemnités de présence au Parlement (soit 3.060 euros) et suspendu d’activité parlementaire pendant 5 jours.

En octobre 2015, Janusz Korwin-Mikke avait déjà été épinglé par le Parlement européen, pour avoir fait un salut hitlérien dans l’hémicycle. Il avait aussi suscité l’indignation un an plus tôt en comparant les jeunes chômeurs à des « nègres ».

