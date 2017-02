Politique

DANCEFLOOR En visite au Japon, ce mardi, Anne Hidalgo a entamé une danse au bras de la mascotte la plus populaire du pays. Avant elle, plusieurs personnalités politiques n'ont pas hésité à mouiller leur chemise sur le dancefloor.

Anne Hidalgo à l'ambassade de France de Tokyo - Capture d'écran

Emilie Petit

Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Nadine Morano, Marine Le Pen ou encore Cécile Duflot et Jean-Paul Huchon : ils sont plusieurs à avoir dévoilé, sans complexe, leur talent de danseurs. Des pas bien souvent improvisés pour fêter une victoire, ou bien simplement relâcher la pression.

Comme ce 16 juin 2013, sur les Quais de Seine, où Nathalie Kosciusko- Morizet entame une salsa endiablée avec un bel inconnu. Et ce 1er septembre 2010, sur le campus UMP des Jeunes pop', où Nadine Morano se déhanche, en sueur, sur Hit The Floor (The Power).

