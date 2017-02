Politique

ELECTIONS Elle a décidé de se consacrer à la campagne de Benoît Hamon et à sa candidature aux législatives…

Axelle Lemaire, la secrétaire d'Etat au Numérique, lors de l'université d'EELV, le 21 août 2015, à Lille. - Alain ROBERT/Apercu/SIPA

20 Minutes avec AFP

Elle quitte son poste pour se consacrer aux prochaines échéances électorales. Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique, a annoncé sa démission du gouvernement, dans une interview accordée à Libération. Nommée le 2 avril 2014, la secrétaire d’Etat démissionne pour faire campagne avec Benoît Hamon et dans la circonscription des Français de l’étranger dans laquelle elle compte se présenter.

« En toute transparence et en toute clarté : je quitte le gouvernement. […] Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur », explique Axelle Lemaire, 42 ans, nommée dimanche responsable de la mission « innovations 2025 » dans l’équipe de campagne de Benoît Hamon.

« Plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur »

« Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur », a-t-elle ajouté. « Je suis inquiète de voir que nous nous engouffrons, en France, dans les mêmes erreurs qui ont conduit au Brexit en Grande-Bretagne et à l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Ce choix binaire entre un « candidat du système » et un autre « de l’antisystème » laisse très peu de place à l’émergence d’une alternative. Notre famille politique et son projet de société font face à un piège », a notamment expliqué Axelle Lemaire pour justifier son départ.

Concernant les législatives, « en 2012, lorsque j’ai été candidate sur cette circonscription (des Français en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves et baltes), j’ai eu besoin de deux ans. Aujourd’hui, faire une campagne éclair alors que le moment, avec le Brexit, est historique, c’est impossible », fait-elle également valoir dans cet entretien mis en ligne lundi soir par Libération.

Elle retient toutefois de son passage au gouvernement «le plan "France très haut débit", la French Tech, la grande école du numérique, la stratégie France intelligence artificielle, la loi pour une République numérique ». Et elle regrette le fait que son secteur n’ait pas été érigé au rang de « priorité budgétaire ».

