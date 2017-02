Politique

ELECTIONS Elle a décidé de se consacrer à la campagne de Benoît Hamon et à sa candidature aux législatives…

Axelle Lemaire, la secrétaire d'Etat au Numérique, lors de l'université d'EELV, le 21 août 2015, à Lille. - Alain ROBERT/Apercu/SIPA

20 Minutes avec AFP

Elle quitte son poste pour se consacrer aux prochaines échéances électorales. Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique, a annoncé sa démission du gouvernement, dans une interview accordée à Libération.

Nommée le 2 avril 2014, la secrétaire d’Etat démissionne pour faire campagne avec Benoît Hamon et dans la circonscription des Français de l’étranger dans laquelle elle compte se présenter.

Responsable de la mission « innovations 2025 » dans l’équipe de campagne de Hamon

« En toute transparence et en toute clarté : je quitte le gouvernement. […] Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur », explique Axelle Lemaire, 42 ans, nommée dimanche responsable de la mission « innovations 2025 » dans l’équipe de campagne de Benoît Hamon.

Découvrez la Gouvernance Politique de Benoît Hamon #Hamon2017 pic.twitter.com/NJHeHSzaeb — Génération HAMON (@GenerationHamon) February 26, 2017

«Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur», a-t-elle ajouté. «Je suis inquiète de voir que nous nous engouffrons, en France, dans les mêmes erreurs qui ont conduit au Brexit en Grande-Bretagne et à l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Ce choix binaire entre un «candidat du système» et un autre «de l’antisystème» laisse très peu de place à l’émergence d’une alternative. Notre famille politique et son projet de société font face à un piège», a notamment expliqué Axelle Lemaire pour justifier son départ.

