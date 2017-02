Politique

CANDIDATURE Ils sont candidats à l'élection présidentielle française avec ou sans programme...

Le Christ cosmique devant chez lui à Bugarach dans l’Aude. - Youtube/Le Christ cosmique

Aurélie Bazzara

Ils veulent tous être Président pour changer les choses. Et pour cela, à chacun sa méthode. D’un côté », les extravagants comme Le Christ Cosmique qui affirme être un homme-oiseau enlevé par les extra-terrestres, ou encore Super Châtaigne, le justicier déguisé prêt « à prendre la place des glands au pouvoir ». De l’autre, des plus classiques comme la sociale Charlotte Marchandise et Henry de Lesquen, situé à l'extrême-droite, mais qui peuvent avancer des idées tout aussi farfelues.

Tous ont un point commun : ils sont très peu médiatisés. A coup de vidéos sur YouTube et de tweets passionnés, ils dénoncent un système politique obsolète donnant de la place uniquement aux « gros candidats ». Il ne leur reste qu’un défi : trouver les 500 signatures. En attendant, voici la compil !

Mots-clés :