VOUS TÉMOIGNEZ Après avoir proposé une alliance à Emmanuel Macron, le président du MoDem se fait titiller par les internautes de 20 Minutes…

François Bayrou lors de sa conférence de presse du 22 février 2017 - Witt

Adrien Briand

Volte-face ? Alors que la plupart des commentateurs politiques s’attendaient à ce que François Bayrou annonce le mercredi 22 février sa candidature à la présidentielle, le président du MoDem a finalement proposé à Emmanuel Macron une alliance en vue de la présidentielle. Et ce malgré la fuite d’un potentiel site de campagne de François Bayrou, et malgré les critiques envers le jeune leader d’En Marche. Un retournement de situation que n’ont pas manqué de commenter les internautes de 20 Minutes sur notre page Facebook.

« En reniant ses convictions, Bayrou a perdu le peu de crédibilité qu’il lui restait !, estime Caryn. Comment pourrait-on faire confiance à un homme qui s’allie avec un candidat qu’il a toujours critiqué tout simplement car celui-ci est bien placé dans les sondages ? » William est du même avis : « Il s’est présenté 400 fois à une élection présidentielle qu’il ne gagnera jamais et maintenant qu’il voit sa notoriété fondre comme neige au soleil, voilà qu’il se dit en accord avec Macron. » Lydie est un poil plus sévère, et déclare qu’à ce stade, « Bayrou, c’est plus une girouette, c’est un ventilateur ». Toutefois, les électeurs de Bayrou ne sont pas dupes, poursuit Véronique, et « n’adhéreront sûrement pas à un programme bien éloigné de leurs convictions ».

« Techniquement, ils sont du même bord »

Si la majorité de nos lecteurs sont impitoyables, d’autres ont néanmoins argué que ce rapprochement était cohérent. C’est le cas de Carlos par exemple, qui explique que « techniquement, ils sont du même bord », une « sorte de droite modérée ». « C’est l’alliance de l’expérience et de l’honnêteté et la jeunesse et le modernisme. Bayrou a dépassé son soi, son ego et privilégié l’intérêt général », rajoute Mohammed. Ça tombe bien, pour Julian, «Macron est le seul capable de faire gagner la France et les démocrates».

