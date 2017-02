Politique

François Hollande aux côtés du président du Crif, Francis Kalifat, lors du dîner annuel, le 22 février 2017. - Christophe Petit Tesson/AP/SIPA

Plutôt discret ces derniers temps, François Hollande a commenté la campagne, mercredi soir. « La France sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit ; la France, elle ne laissera pas passer l’obscurantisme ; la France, elle ne succombera jamais à l’extrémisme », a affirmé le chef de l’Etat pour sa dernière participation, ès qualités, au 32e dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), dans un grand hôtel parisien.

« La France, j’en suis sûr, elle saura faire les choix qui correspondent à son honneur et à sa grandeur », a-t-il conclu devant une assistance de plus de 700 personnes dont de nombreux ministres et responsables politiques, une vingtaine d’ambassadeurs, des dignitaires religieux et des chefs d’entreprise. François Hollande répondait au n°1 du Crif, Francis Kalifat, qui a appelé à « faire barrage à l’extrême droite et à l’extrême gauche aux prochaines élections ».

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pas invités

Ni la candidate du Front national Marine Le Pen, en tête dans les sondages pour le premier tour, ni Jean-Luc Mélenchon, le champion de La France insoumise, n’ont été conviés au banquet. Trois candidats à la présidentielle étaient en revanche présents : François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat et le leader d’En Marche !, qui a annoncé une alliance avec François Bayrou, mercredi, se sont donné une accolade remarquée.

Le président du Crif, vitrine politique de la première population juive d’Europe (un demi-million de membres), s’est aussi inquiété d’un antisémitisme présent selon lui chez « une partie croissante des Français musulmans ». « Je ne dis pas que tous les Français musulmans, tous les sympathisants du Front national et tous les sympathisants de l’extrême gauche sont antisémites, je fais le constat que les antisémites sont surreprésentés dans ces trois groupes », a précisé Francis Kalifat pour « éviter les malentendus et les mauvais procès ».

Mélenchon « profondément choqué »

Jean-Luc Mélenchon s’était dit quelques heures plus tôt « profondément choqué » par l’attitude du Crif à son endroit. « Me comparer au parti d’extrême droite dont l’histoire européenne est mêlée aux pires atrocités commises contre les Juifs est une faute morale et politique », a-t-il réagi, jugeant l’attitude du Crif « antirépublicaine ». Quant au FN, il dénonce avec constance un « dîner mondain, communautaire, discriminatoire et stérile ».

Les autorités communautaires ont cependant abordé le dîner avec un vrai motif de « satisfaction » : un « net recul » des actes antisémites (-58,5 %) entre 2015 et 2016. Mais les faits antisémites représentent « plus de 30 % » des actes racistes – alors que les juifs constituent moins de 1 % de la population française – a souligné le dirigeant du Crif, pour qui « les ferments de l’antisémitisme sont toujours présents ».

Internet, la nouvelle vitrine de l’antisémitisme

Face à ce phénomène, une « tolérance zéro » s’impose, notamment sur Internet, a-t-il martelé, en réclamant une « action judiciaire contre le blogueur Mehdi Meklat, qui déverse depuis longtemps sa haine » et fait l’objet d’une vive polémique depuis plusieurs jours.

Le ton du Crif a globalement changé depuis le dernier dîner. En mars 2016, son président d’alors, Roger Cukierman, évoquait « le sentiment angoissant » des Français juifs « d’être devenus des citoyens de deuxième zone », dans un pays sonné par les attentats de 2015 et le maintien d’un niveau préoccupant de haine antijuive.

Même si de nouvelles attaques djihadistes ont eu lieu en 2016 - une minute de silence a d’ailleurs été observée mercredi soir « en mémoire de toutes les victimes du terrorisme » -, les juifs retrouvent « peu à peu (leur) place dans la communauté nationale », a jugé Francis Kalifat.

