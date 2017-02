Politique

CAMPAGNE « Ce que je veux faire, c’est construire un arc d’alliances à partir duquel nous allons pouvoir reconstruire l’Union européenne », a souligné Benoît Hamon...

Benoît Hamon, le 17 décembre 2016, à Paris. - CHAMUSSY/SIPA

En déplacement vendredi et samedi au Portugal où une « gauche plurielle » dirige le pays. Benoît Hamon espère créer une « unité de la gauche » autour de sa candidature, même si l’accord avec Jean-Luc Mélenchon tarde à se dessiner.

« La gauche portugaise, c’est un gouvernement socialiste soutenu par un bloc, ils ont démontré qu’on pouvait sortir de l’austérité et concilier progrès économique et progrès social », a expliqué le candidat socialiste à la présidentielle en arrivant au lycée français de Lisbonne, première étape de sa visite.

À la rencontre de la communauté française de #Lisbonne je rappelle mon attachement au projet européen#Portugal pic.twitter.com/8WeOvZsFpQ — Benoît Hamon (@benoithamon) February 17, 2017

« Le rassemblement de la gauche, ce n’est pas du théâtre »

« Ce que je veux faire, c’est construire un arc d’alliances à partir duquel nous allons pouvoir reconstruire l’Union européenne », a-t-il ajouté, s’agaçant des questions des journalistes sur sa conversation téléphonique, le jour même, avec Jean-Luc Mélenchon.

« Nous avons discuté plusieurs minutes, nous nous verrons mais vous n’en saurez pas plus parce que nous ne voulons ni lui, ni moi, feuilletonner cet épisode », a-t-il fini par lâcher, ajoutant : « le rassemblement de la gauche, ce n’est pas du théâtre ».

Le matin même, il avait reconnu que « ce ne sera pas facile » de discuter avec le candidat de La France insoumise.

Hamon a la légitimité du vote populaire

Dans une lettre à Benoît Hamon rendue publique vendredi matin, ce dernier réclame à nouveau des « têtes », comme celles de Myriam El Khomri ou Manuel Valls, investis par le Parti socialiste pour les législatives.

Sur l’hypothèse d’un désistement de Benoît Hamon pour Jean-Luc Mélenchon, que ce dernier a proposé mercredi, l’entourage de l’ancien ministre de l’Education reste circonspect, estimant que Benoît Hamon a la légitimité du vote populaire de la primaire et représente une position « centrale » à gauche.

La même source s’appuie sur un sondage Odoxa pour franceinfo auprès de 300 sympathisants de gauche publié vendredi et indiquant que 44 % privilégient l’hypothèse d’un désistement de Jean-Luc Mélenchon en faveur de Benoît Hamon. Mais c’est à peine plus que les 40 % qui pensent aussi que l’un et l’autre doivent se présenter.

