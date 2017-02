Politique

POLITIQUE Le candidat socialiste à l’élection présidentielle a indiqué avoir « parlé » au candidat de La France insoumise et doit encore le faire ce vendredi 17 février…

Les chemins de Hamon et Mélenchon se croiseront-ils de nouveau ? - CHAMUSSY

20 Minutes avec AFP

Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon vont-ils s’allier ? « Nous nous sommes parlé et nous allons encore nous parler aujourd’hui, a déclaré le candidat des Yvelines sur Franceinfo ce vendredi 17 février. Nous devons discuter des conditions dans lesquelles ce rassemblement est possible, et qui est au bout du compte le mieux à même de représenter la gauche demain, entre Yannick Jadot (candidat Europe Ecologie - Les Verts, ndlr), Jean-Luc Mélenchon et moi-même ».

>>À lire aussi: Présidentielle: Mélenchon propose à Jadot et Hamon de soutenir une candidature unique, «la sienne»

Lors d’une réunion publique mercredi 15 février à Strasbourg, le leader de La France insoumise avait proposé à Benoît Hamon une rencontre en fin de semaine prochaine. Un appel resté d’abord sans réponse, mais qui a finalement porté ses fruits. Si entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, le dialogue semble bien engagé, un futur accord « ne sera pas facile » avec M. Mélenchon a admis Benoît Hamon. En effet, les écologistes ont massivement voté jeudi soir pour l’ouverture des négociations en vue d’un accord. Avec Jean-Luc Mélenchon en revanche certaines divergences risquent d’entacher le dialogue.

« Ce qui nous rapproche c’est l’aspiration à une VIe République, c’est engager la conversion écologique de notre économie, une conception du travail qui pense que l’on peut s’épanouir au travail mais qu’il faut aussi tenir compte de la souffrance au travail, améliorer les conditions d’existence de ceux qui travaillent, ce qui nous rapproche c’est la volonté de partager le travail », a-t-il égrené. « Ce qui nous sépare, c’est la conception de la construction européenne », a-t-il relevé.

Jean-Luc Mélenchon veut des garanties

Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière a expliqué que Jean-Luc Mélenchon exigeait des « garanties ». « Notamment : est-ce que Benoît Hamon veut avoir pour candidats aux législatives les mêmes que ceux qui sont reconduits depuis 2012 ? Est-ce que les personnalités ministres du gouvernement de François Hollande sont les candidats de Benoît Hamon ? Quel est le programme de Benoît Hamon ? » a-t-il interrogé.

Actuellement donné quatrième par les sondages, derrière Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, mais devant M. Mélenchon, Benoît Hamon a déclaré que cet accord était « une affaire de fond » à traiter « sérieusement ».

Mots-clés :