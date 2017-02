Politique

ESPIONNAGE WikiLeaks a publié des documents secrets de l’agence de renseignement américaine où le nom de plusieurs candidats français sont cités…

Nouvelles révélations de Wikileaks. Le site créé par Julian Assange a publié ce jeudi trois documents secrets de la CIA révélant que l’agence de renseignement américaine avait orchestré une campagne d’espionnage de l’élection présidentielle française en 2012.

D’après ces documents également publiés par Libération, Mediapart et La Repubblica, la CIA aurait demandé à la NSA (National Security Agency) spécialisée dans les écoutes, de suivre de près les différents candidats investis dans la campagne française.

L’UMP particulièrement ciblé

Les documents, en forme de bons de commande, datent de novembre 2011. Ils listent plusieurs thématiques, toutes en lien avec la campagne présidentielle. Des ordres ciblaient particulièrement l’UMP, la CIA souhaitant obtenir « les plans stratégiques » de la formation politique.

On apprend également que la CIA estimait que Nicolas Sarkozy n’était pas « assuré d’être réélu ». L’agence américaine aurait alors ordonné à ses agents de se renseigner sur les discussions privées de l’ancien chef de l’Etat « à propos des autres candidats ».

RELEASE: Full text of CIA orders targetting French presidential election including Hollande, Sarkozy & Le Pen https://t.co/BUrH14uePb pic.twitter.com/I4TDfbCvYA — WikiLeaks (@wikileaks) February 16, 2017

D’autres personnalités politiques françaises sont également citées dans les documents publiés par Wikileaks. On retrouve ainsi les noms de Martine Aubry et François Hollande, les deux finalistes de la primaire du PS mais aussi Marine Le Pen et Dominique Strauss-Kahn.

