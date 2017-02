Politique

POLEMIQUE Le courrier, faussement signé par l’académicien de 91 ans, a été relayé par l’extrême droite…

La lettre a été partagée plus de 30.000 fois. Un courrier très virulent signé par Jean d’Ormesson et adressé à Najat Vallaud-Belkacem, a fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Seulement voilà, l’écrivain et académicien n’a jamais écrit cette missive, révèle Le Monde. Le faux message aurait été relayé par des sites d’extrême droite.

« Si tu savais Najat »... C’est par ces mots que débute la lettre, abondamment reprise sur Facebook et Twitter depuis une semaine. Surnommée « petite Najat », la ministre de l’Éducation nationale est ainsi qualifiée d’« inculte », de « prétentieuse », d’« haineuse et revancharde » dont le « cerveau formé dans les années Mitterrand est lessivé depuis trente ans à l’eau de Javel de SOS Racisme et de Terra Nova ».

Un commentaire posté sur un site identitaire

Cette lettre a fait son apparition sur Facebook le 12 février dernier sur la page « Je suis fier d’être Français ». Elle reprend en fait un commentaire posté le 12 octobre dernier sur le site internet identitaire « Nice Provence Info » par un internaute se faisant appeler Jacques Bollak, note Le Monde. Un message qui n’a donc jamais été écrit par l’académicien de 91 ans.

Il y a quelques mois, Jean d’Ormesson s’est bien opposé à la politique d’éducation mise en place par le gouvernement Hollande, notamment la réforme du collège défendue par Najat Vallaud-Belkacem. Mais ne s’en est jamais ouvertement pris à la ministre de l’Education nationale.

