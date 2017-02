Politique

PRESIDENTIELLE Suivez toute la journée les développements de l'affaire Fillon, dans laquelle le candidat à la présidentielle est soupçonné d'avoir fourni des emplois présumés fictifs à son épouse...

François Fillon, candidat LR à la présidentielle, en meeting à Margny-lès-Compiègne le 15 février 2017 - SARAH ALCALAY/SIPA

A.-L.B. avec AFP

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L'ESSENTIEL

Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin, le parquet national financier (PNF) indique qu’il ne va pas, en l'état, classer sans suite l’enquête ouverte pour « détournement de fonds publics » et « abus de biens sociaux » ouverte à l’encontre de François Fillon et de son épouse Penelope.

Il y a un peu plus d’une semaine, les conseils de François Fillon avaient déposé une note auprès du parquet national financier lui demandant de se dessaisir de cette enquête. Selon eux, le parquet national financier n’est pas « compétent » pour enquêter sur des faits impliquant un ancien parlementaire, au regard de la séparation des pouvoirs.

12h: François Fillon déplore «un acte de communication» du parquet financier

Auprès du Figaro, François Fillon explique qu'«il n'y a rien de nouveau, ni poursuite, ni mise en examen», après la décision du PNF de poursuivre l'enquête. «Cette annonce n'est qu'un acte de communication qui nourrit le feuilleton médiatique (qui) n'entame en rien (s)a détermination», dit-il au quotidien.

11h40: Les avocats de Fillon estiment qu'«il n'y a absolument rien de nouveau»

Interrogés par plusieurs médias, les avocats ont déclaré ce jeudi matin que le communiqué de presse du PNF «n'apporte absolument rien de nouveau» dans cette affaire. «Il n'y a pas de mise en examen de François Fillon», a déclaré Me Antonin Levy. «L'enquête va se poursuivre (...) dans la légalité et dans la sérénité et que nous n'aurons pas à déplorer comme ces dernières semaines des fuites intolérables qui viennent polluer lé débat, qui viennent alimenter cette machine médiatique complètement folle et qui viennent surtout polluer le débat démocratique à la veille de la grande élection démocratique présidentielle».

>> Qui est Eliane Houlette, la procureure qui tient le destin de François Fillon entre ses mains?

11h35: Réaction rapide des avocats du couple Fillon

«Le Parquet national financier (PNF) a choisi d'annoncer publiquement et sans justification une poursuite des investigations», ont réagi les avocats du couple. «Ce communiqué s'abstient de relever qu'après trois semaines d'enquête et de très nombreuses auditions, il n'y a pas d'éléments suffisants pour requérir des poursuites», pointent également Me Levy et Me Cornut-Gentille. Les avocats du couple réaffirment que le parquet national financier n'est pas compétent

11h30: Le parquet n'envisage pas «en l'état» de classement sans suite

Le rapport de la police concernant l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon a été remis mercredi au parquet national financier (PNF), qui n'envisage pas «en l'état» de classement sans suite, a annoncé ce jeudi matin le parquet. Dans un communiqué, il ajoute que «les investigations vont se poursuivre». Le PNF a ouvert le 25 janvier une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux à la suite de soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle.

