JUSTICE Les éléments « déjà recueillis » ne permettent pas aux magistrats de classer l'enquête sans suite...

François Fillon en metting à Compiègne le 15 fevrier 2017. - FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Une candidature à la présidentielle toujours en suspens… Dans un communiqué diffusé, jeudi matin, le parquet national financier indique qu’il ne va pas « classer sans suite » l’enquête ouverte pour « détournement de fonds publics » et « abus de biens sociaux » à l’encontre de François Fillon. « En tant qu’autorité de poursuite, il est de mon devoir d’affirmer que les nombreux éléments recueillis ne permettent pas d’envisager, en l’état, un classement sans suite de la procédure », y écrit Eliane Houlette, la procureure du parquet national financier.

Il ne reste donc que deux possibilités pour la suite de l’enquête. La première est une citation directe devant un tribunal correctionnel. La seconde est l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge indépendant qui pourrait, alors, mettre en examen François Fillon et son épouse empêtrés, depuis des semaines, dans la polémique sur des emplois présumés fictifs. Désigné candidat à l’issue de la primaire de la droite et du centre, François Fillon avait indiqué sur TF1 qu’il renoncerait à se présenter à la course à l’Elysée que s’il était mis en examen.

Les avocats de Fillon avaient dénoncé la procédure

Dans ce communiqué, Eliane Houlette explique que « les investigations vont se poursuivre dans le strict respect des règles qui gouvernent le code de procédure pénale. » Il y a un peu plus d'une semaine, les avocats de François Fillon ont déposé une note auprès du parquet national financier lui demandant de se dessaisir de cette enquête. Selon eux, le parquet national financier n'est pas « compétent » pour enquêter sur des faits impliquant un ancien parlementaire, au regard de la séparation des pouvoirs. En coulisses, ils dénoncent également une procédure « politique » destinée, selon eux, à empêcher un candidat à se présenter à la présidentielle.

Signant elle-même ce communiqué, Eliane Houlette a tenu à répondre directement à ces critiques dont elle fait l'objet. « La seule mission du parquet national financier est d’appliquer la loi, fondement du pacte démocratique », conclut-elle dans le document.

