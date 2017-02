Politique

JUSTICE Les députés veulent limiter à douze ans la possibilité de poursuites pour les délits « occultes », mais ça ne va pas changer grand chose…

Jérôme Cahuzac tente de sortir du tribunal de Paris qui l'a condamné à trois ans de prison ferme pour «fraude fiscale». - PHILIPPE LOPEZ / AFP

Cosme Buxin

Les casseroles, c’est tellement l’année dernière. Alors que les députés se penchent sur l’allongement de la prescription pénale, ils ont décidé de limiter à douze ans la possibilité de poursuivre les délits « occultes » ou « dissimulés », c’est-à-dire, dans la majorité, les délits financiers, ceux dit « en col blanc ». « Quelle que soit la date de révélation des faits, nous avons décidé que le point de départ du délai de prescription de l’action publique d’une infraction occulte ou dissimulée ne pourrait être reporté au-delà de douze ans en matière délictuelle (…) à compter du jour de la commission de l’infraction », a expliqué le député du Calvados Alain Tourret, rapporteur du projet de loi, en commission. Les élus viennent-ils de se voter une loi pile-poil pour protéger leurs sales petites affaires de la justice ?

Pas vraiment. « C’est proche de ce qui existait déjà en termes de jurisprudence », balaie l’avocat Christian Saint-Palais, qui se félicite même que le législateur ait saisi le sujet. Et oui, pour l’instant, rien dans la loi ne permet de poursuivre un délit qui a été caché après sa prescription, seulela Cour de cassation s’était penché sur le sujet. « Pendant trois ans après la commission des faits, le procureur peut engager les poursuites, rappelle Maître Sébastien Shapira, avocat de Patricia Ménard (l’ancienne femme de Jérôme Cahuzac). Mais selon la jurisprudence, par définition, il y a dissimulation dans les infractions financières. Le délai de prescription est donc retardé jusqu’à ce que l’infraction soit révélée, pour que les poursuites soient possibles. »

Mais si, la justice fait son travail…

D’accord, c’est bien gentil, mais, justement, Cahuzac, par exemple ? Avec une telle loi, ça veut dire que la justice n’aurait pu le poursuivre que sur la période de 2000 à 2012, et pas sur l’argent qu’il planquait en Suisse depuis 1988 ? ! Bon, c’est du droit, ça fait mal à la tête, mais : l’ancien ministre Jérôme Cahuzac n’a pas été poursuivi pour ces faits ! Il était prévenu de fraude fiscale de 2010 à 2012, car ce délit est prescrit au bout de trois ans, et de blanchiment de 2003 à 2010.

Ce dernier est un petit peu particulier : « Le blanchiment, comme le recel, perdure tant que l’on conserve l’argent », pointe Maître Saint-Palais. On peut donc se retrouver poursuivi pour le blanchiment ou le recel du butin d’un délit qui est déjà prescrit ! Mais, et Fillon ? Concernant les soupçons d’emplois fictifs de sa femme, Penelope Fillon, les faits pourraient effectivement être prescrits, expliquait à Europe 1 Eric Alt, magistrat et vice-président d’Anticor, tout dépend si les juges considèrent que l’infraction était ou non dissimulée.

…un peu lentement parfois

En fouillant un peu dans l’histoire politique, on trouve bien peu d’affaires politico-financières sorties plus de douze ans après les faits. Car, attention, la limitation à douze ans de la possibilité de poursuites, « ça ne veut pas dire qu’on va être jugé au bout de douze ans », rappelle Maître Shapira. Certaines affaires, surtout les plus complexes, ont été découvertes, puis instruites pendant plusieurs années, très longtemps avant un procès. Par exemple, l’affaire de la Sempap, un système de détournement de fonds publics à la mairie de Paris entre 1986 et 1996, a été révélée par Le Canard enchaîné en 1991.

Le procès en première instance n’a eu lieu qu’en 2015 ! « Engager des poursuites très tardivement, ça n’a pas de sens, peste Maître Saint-Palais. Je suis favorable à l’oubli sur le terrain pénal. » Le projet de loi portant réforme de la prescription en matière pénale veut permettre de poursuivre les délits six ans après les faits, et les crimes vingt ans après, et jusqu’à trente ans s’ils ont été dissimulés.

