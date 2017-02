Politique

VOUS TEMOIGNEZ Les internautes de 20 Minutes évoquent la possibilité d'un rapprochement entre le candidat du Parti Socialiste et celui d'Europe Ecologie Les Verts...

Yannick Jadot et Benoit Hamon - AFP

L’instauration d’une taxe carbone aux frontières de l’Europe ? Ils sont d’accord. La légalisation du cannabis ? C’est oui. La lutte contre l’obsolescence programmée ? Tope là. Les points communs des programmes de Yannick Jadot et Benoît Hamon sont innombrables, tant et si bien que depuis quelques jours les médias (20 Minutes compris) se font l’écho d’un rapprochement entre les deux hommes. Comprenez, le désistement du candidat EELV au profit du vainqueur de la primaire PS. Et si les appareils des deux partis ont l’air de vouloir s’entendre… Qu’en est-il de leurs électeurs ? Nous leur avons posé la question sur la page Facebook de 20 Minutes.

Jadot, Mélenchon et hamon, accords et désaccords. - Simon MALFATTO, Kun TIAN, Thomas SAINT-CRICQ / AFP

La position très écolo d’Hamon



Dans son programme Benoît Hamon a mis le paquet sur les propositions écologistes. En vrac le candidat PS veut la fin du Diesel et 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2025, un moratoire sur les pesticides et un plan zéro déchet. Une position qui séduit Nikko qui avait voté « Eva Joly en 2012 » et qui « votera Hamon en 2017 » car il a « a réussi a mettre en avant l’écologie dans la campagne présidentielle ». Pour notre internaute, le champion des socialistes porte désormais « des idées qui vont dans un sens que les sympathisants EELV ne peuvent pas renier ».

Et puis c’est l’homme « qui a beaucoup de charisme » qui a conquis Phenix. Un candidat PS selon notre internaute qui est « à l’écoute du peuple et de la planète qui se meurt » et qui mérite « pour sûr le soutien des écologistes ». Des considérations bien loin des calculs dans lequel s’est lancé Husson « A eux deux, les candidats rassembleraient 17 ou 18 % (..) Quand on sait que le ticket du second tour de la présidentielle est a 18 à 20 %, ne pas faire d’alliance serait un peu stupide ».

Mélenchon, la seconde piste des Verts ?

La « France Insoumise », celle de Jean-Luc Mélenchon est venue se ruer dans les commentaires de notre post Facebook. Lou nous fait savoir que selon lui il manque un paramètre dans notre équation « Jadot lui-même propose aux adhérents de son parti une alliance avec Hamon… ou Mélenchon ».

Il est vrai que le candidat du Parti de Gauche a aussi des points de convergence avec le représentant de EELV à la présidentielle. Comme Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon propose de sortir du nucléaire et une transition vers une agriculture 100 % bio. Quand Hamon et Jadot sont d’accord sur l’instauration du revenu universel et une fusion CSG-impôt sur le revenu.

Du vent pour Lou qui pointe du doigt la politique de la main tendue de Hamon aux supporters de Valls « Comment faire de l’écologie voire la décroissance avec la majorité parlementaire qui a voté la Loi Travail et des déréglementations environnementales ? Je crois que vous allez être très déçu… ».

